Galatasaray - Trabzonspor | CANLI İZLE
Süper Kupa yarı final heyecanı ATV ekranlarında! Galatasaray ve Trabzonspor’un muhteşem mücadelesinde ilk düdük çaldı. Adana’daki bu futbol şölenini canlı, şifresiz ve kesintisiz izlemek için tek tık yeterli!
Türkiye bu maça kilitlendi! Sezonun en büyük kupalarından biri olan Süper Kupa'da Galatasaray ve Trabzonspor yarı finalde karşı karşıya. Kazananın adını finale yazdıracağı bu dev mücadele takvim.com.tr farkıyla ekranlarınıza geliyor. Kaçırmamak için hemen izlemeye başlayın
ATV CANLI YAYIN