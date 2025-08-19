Ulaş Özdemir

Trabzonspor'un sezon öncesi hazırlık maçlarıyla başlayan, Kocaelispor karşılaşmasında iyice su yüzüne çıkan temel sorunu artık gizlenemez: Üretkenlik!

Bu topa sahip olan ama onunla ne yapacağını bilemeyen bir takım görüntüsünün ötesine geçiyor. Sorunun kalbinde oyun kurulumundaki kısırlık yatıyor.

Batagov… Ligin en yaratıcı ve yönlendirici savunmacılarından biri. Onun üzerinden geriden oyun kuran bir sistem, elbette takımı belli seviyeye taşır. Ancak bu artık ezberlendi. Ligimizdeki her teknik direktör Batagov'u kilitlemek üzerine planını yapıyor.



BU SORUN ÇÖZÜLMELİ

Peki çözüm? İyi takım nedir?

Cevabı basit: Kısıtlanamayan takımdır. "Çok çalışmak" güzeldir, "taktik disiplin" değerlidir.

Ama yalnızca günü kurtarırsınız.

Kalıcı çözüm; farklı profilde, farklı meziyetlerde oyuncularla mümkün. Alternatif yaratmayan bir kadro, rakibin planını bozamaz yalnızca ona adapte olmaya çalışır. Oysa futbol yön verenin oyunudur. Trabzonspor bu yapısal sorunu çözmedikçe, biz de aynı şeyleri yazmaya aynı cümleleri kurmaya devam ederiz. Çünkü sorun değişmiyorsa, eleştiri de değişmez. Ama umut hâlâ orada: Fatih Tekke ile Trabzonspor güzel bir hikaye yazacaktır.

İki haftada bu kısırlığa rağmen 6 puan çok değerli. Fatih Hoca'nın sadece zamana ihtiyacı var, evet! Ancak bu zaman ona doğru oyuncular, doğru plan ve Batagov profilinde oyuna akıl koyabilecek orta saha oyuncularının kazandırılmasıyla fazlasıyla verilecektir. Acilinden lütfen.