Ulaş Özdemir

ÖNCELİKLE yeni sezon hepimize, tüm takımlara, futbol camiasına hayırlı olsun.

Sadece saha içinin konuşulduğu, tartışmalardan ve polemiklerden uzak bir dönem diliyorum.

Geçen sezona göre güç kaybetmiş Sivasspor, her büyük maça olduğu gibi 5'li bir savunma hattı ve mümkün mertebe topa sahipliği reddeden ve kontra atak fırsatı kovalayan taktik anlayışla sahadaydı. Trabzonspor ise rahat maçlarından birini oynadı çünkü karşısındaki rakip özellikle ilk 30 dakika sadece savunmayı düşündü.

Sivasspor tarafından tehditin bu kadar az olmasına rağmen Trabzonspor yine üretmede çok sıkıntı yaşadı. Maçın 35. dakikasından itibaren ise Sivasspor cesaretlenip Trabzonspor'un üzerine daha kalabalık gelmeye başladı. İkinci yarıda ise Sivas kendi kadro kalitesine rağmen çok daha cesur oynadı ve pozisyonlar buldu. Uzun zamandır Trabzonspor'un saha içinde iyi yaptığı şeylerin sayısı çok az. Her maç kendini tekrar ediyor. Bir A planı ile başlıyor.

O plan tutmuyor. Oyunun gidişatını değiştirmek için toplu değişiklikler yapılıyor. Yine olmuyor!

Karşılaşmanın son bölümünde ise herkes yerini kaybediyor, doğaçlama ve ortaya kaos dolu bir oyun çıkıyor. Rakip karşılama, pres, set hücumu, tempolu oyun! Aklınıza saha içini güzelleştirecek hangi terim geliyorsa Trabzonspor bunların hiçbirini barındırmıyor. Diyelim ki kadronuzda eksikler var. O zaman bu eksiklere rağmen mevcut kadronuzla pekala bir oyun üretebilirsiniz. Yine diyelim ki sizin istediğiniz profile sahip değiller ise de yine bir oyun kurgusu pekala sağlanabilir. Trabzonspor, bana göre şu an için oyunu çok rahat üretebilecek futbolculara sahip olmasına rağmen halen daha bunu başaramamanın sancısını neden çekiyor, anlamak mümkün değil!