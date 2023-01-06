Futbolumuz saldırı altında

HAFTA başından bu yana şahitlik ettiğimiz olayların üzerine futbol konuşmanın doğru olmadığını düşünenlerdenim. Sahayı yorumlamak, teknik analiz yapmak yaşananların üzerini örtmekten başka işe yaramayacak çünkü!

Farkında mısınız bilmiyorum ama futbolumuz büyük saldırı altında. Ve bizleri cambaza baktırdıkça bu saldırılar artarak devam edecek, elimizde futbola dair kalan parçalar da eriyip gidecek.



ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK

VAR kayıtlarının yayınlanması ülkemizdeki futbolun eskisi gibi olamayacağının kanıtıdır. Bu kaostur ve ayrıca bir milattır!

Kaostur çünkü Türkiye Futbol Federasyonu sadece eğitim amaçlı yayınlanmasının dışında açıklanamayacak VAR kayıtlarını kamuoyuna mal ederek hakemlerini cezalandırmıştır.

Kaostur çünkü artık hakem hatalarına maruz kalan kulüpler TFF'nin bu içtihadından sonra VAR kayıtlarının yayınlanmasını isteyecektir. Kaostur çünkü güven konusunda zaten ciddi sıkıntı yaşayan hakemlere karşı artık hiç güven kalmamıştır.

Kaostur çünkü sistemin dışına atılan hakemler sistemin içerisinde kalan hakemlerle çok samimidirler ve yarın başka operasyonlara da yeltenebilirler.

Kaostur çünkü belli ki içeride ve dışarıda organize bir ekip var ve bundan sonra da durmayacaktır.



ESKİ HAKEMLER HALA İÇERİDE

Bir şeyin milat olabilmesinin yolu kararlılıktan geçer, planlamadan geçer, organizasyonu doğru uygulamaktan geçer. Tek endişem TFF yönetiminin bu üç ana unsuru başarıp başaramayacağıyla alakalıdır.

Neden?

Mete Kalkavan, Ali Palabıyık, Abdülkadir Bitigen, Özgür Yankaya, Bahattin Şimşek ve Atilla Karaoğlan hala içeride. Ve tabi ki dediğimiz gibi uzantıları da içeride ve dışarıda!

Şimdi siz buz dağının asıl görünmeyen yüzünü temizleyemediğiniz sürece, kaosları yaşamaya mahkûmsunuz.

Başka bir şey daha… Futbolumuzun sorunu keşke tek başına hakemler olsa! Adalet, altyapı, planlama, strateji, organizasyon ve daha niceleri.



GALİP GELMEK ÖNEMLİYDİ

Evet bir maç yazısı değildi bu! Çünkü sahayı konuşacak ortamı yok ettiler maalesef! Yine kelam edelim kısaca.

Trabzonspor'un oyundaki sorunları devam ediyor ama galip gelmek önemliydi. Bir oyun oturtana kadar da 'dalgalı' dönemi devam edecek.

Kalın sağlıcakla…