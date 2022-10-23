On iki dakika…

TRABZONSPOR'un saha içerisinde hala ciddi sorunları var ve bunlar Kasım'a kadar çözülebilecekmiş gibi durmuyor.

Özellikle Monaco ve devamında Beşiktaş'taki organizasyon genel anlamda ne kadar doğru ise Sivas maçındaki o kadar yanlıştı. Bu durum bize Trabzon'un hala oyun aklı ve ezberi oluşturamadığını söylüyor.



BİLİNDİK HASTALIK

Trabzonspor oyunun sadece 12 dakikalık bölümünde vardı. Bu dakikaya kadar genel anlamda doğruları sahaya yansıttı. Ancak golden sonra yine o bilindik hastalığa yakalandı.

Topa sahip olduğunda üretememe, topun arkasına geçtiğinde rakibi karşılayamama, topu kaptığında da hızlı geçiş yerine durarak oynama.

Trabzonspor 82. dakikaya kadar topa yüzde 61 oranında sahip olmasına rağmen kalesinde 12 şut gördü, 5'i isabetliydi. Sivas'ın Trabzonspor ceza sahasında topla buluşma sayısı ise 9.

Trabzonspor'un rakibin geçişlerine çok kolay müsaade etme sorunsalı devam ediyor ki bu her maç istatistiklere yansıyor. Keza savunmadaki yerleşim hataları da cabası.

Bir tek oyuncu üzerinden söylemek gerekirse… Gbamin! Sezon öncesinde dile getirdik.



GBAMIN RAHATLATTI

Kadronuzda Hamsik gibi bir oyun aklınız var ise etrafını ona konfor alanını yaratacak oyuncularla donatacaksınız. Gbamin işte böyle bir profil. Hamsik'i öylesine rahatlattık ki neredeyse bütün momentumları kazandı ve doğru tercihlerle oynadı.

Abdullah Avcı'nın kredisi yüksek.

Kadrosu yeni. Elbette bu işler çok kolay olmuyor. İnişler ve çıkışlar görünen o ki bir süre daha devam edecek. Biz hep oyunun umut vaat eden tarafındayız.

Bu umudu 12 dakika değil, 30- 40-60 dakikalarda gördüğümüzde, Avcı'nın sözleri daha anlamlı hale gelecektir.