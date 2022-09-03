Oyuna sabır etmek

ŞURADAN başlayalım… Trabzonspor'un geçen yıl oynadığı oyundan bu sezona miras kaldı mı?

İkinci olarak… Trabzonspor'da geçen yıl mevcut kadrodan giden oyuncuların yerine alınan oyuncuların, geçen yılın oyununun üzerine koyduğu bir gelişim var mı?

Bu sorulara şöyle cevap vermek lazım aslında… Yaptığı transferlerden 30 yaşın üstünde sadece Styrger Larsen ve Bartra var. İkisi de 31 yaşında.

Diğer tüm transferleri 30 yaşın altında. Bu transfer politikası Trabzonspor'un hem saha içi fiziksel ve efor kalitesini hem ileride olası satışlarda maddi olarak gelir elde etmesini sağlayacaktır elbette.



FİZİKİ YETERSİZLİK VAR

Ancak lig başladıktan sonra ilk 11i neredeyse değiştiği için Trabzonspor'un ciddi bir zamana ihtiyacı var uyum sorununu aşması için. Bu yüzden önümüzdeki 1 aylık süre çok kritik. Bu 1 aylık süre, sezon başı hazırlık kampı gibi bir şey olacak Trabzonspor için.

Bu süreç nasıl tamamlanır, işler Abdullah Avcı'nın istediği gibi mi gider, bilemiyoruz. Bu yüzden dün akşam tatmin etmeyen ancak sonuç alan oyuna dair söyleyeceğim tek şey, gelişim göstereceğine inanarak kendi açımdan beklemek!

Yani sabırla takip etmek.

Trabzonspor'da fiziksel anlamda bir yetersizlik ayrıca temposuzluk da dikkat çekiyor. Bir bilim haline gelen idmanların, sezon öncesi ne şekilde yapıldığına dair bazı soru işaretleri oluşsa da bunun aşılacağı umudunu taşımaktan başka çaremiz kalmıyor.



UMARIM CİDDİ DEĞİLDİR

Son olarak… Trabzonspor'un oyununun Hamsik'in sahaya girdikten sonra nasıl değiştiğini görebiliyorsak, O'nun yokluğunda ona yakın bir profilin hala takıma kazandırılmamsının anlamsızlığını da bir yere not edelim.

Trabzonspor dün akşam çok önemli bir oyuncusunu kaybetti.

Dorukhan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah sakatlığı ciddi değildir.