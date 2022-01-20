Uzun ve zorlu yolculuk

TRABZONSPOR, Giresunspor'un ilk yarıda takım halinde kapanmasına, orta sahada Bakasetas ve Dorukhan'ın oyun kurmasına müsaade etmeyen planına çok fazla çözüm üretemedi.

İkinci yarıda Giresun yine aynı planı sahneye koyarken Trabzonspor golü yedikten sonra oyunu domine etmeyi başardı. Bunda özellikle beklerin hücuma yönelik etkisi büyüktü.

Ancak son maçlarda 'yaratıcı' oyuncu eksikliğini büyük oranda hissediyor Trabzonspor.

Takımınızda Hamsik, Nwakaeme ve Djaniny'den herhangi birisi yok ise maalesef üretkenliğiniz de büyük oranda düşüyor.

Trabzonspor, son dakikada kazandığı penaltıyı iki kez kullanmasına rağmen atamadı.

Bakasetas'ın son maçlardaki performans düşüklüğünün yanına bu da eklenince Bordo Mavililer sahadan bir puanla ayrılmak zorunda kaldı.

Bordo Mavililerin yeni transferi Puchacz oldukça başarılıydı.

Hem defansif yönü hem soldan bindirmeleri ve oyun görüşüyle Trabzonspor'un uzun süredir aradığı bek performansı izletti futbolseverlere.

Hüseyin Türkmen'in oyundan alındığı sırada oyuna giren takım arkadaşının elini dahi sıkmayarak yedek kulübesi yerine direkt soyunma odasına gitmesi, futbolun değerleriyle asla bağdaşmaz. Bu tavır hocanın kararına, takımına, takım arkadaşına, taraftarına ve Trabzonspor'a saygısızlıktır; asla ve asla cezasız kalmamalıdır!

Trabzonspor'un son maçlarına verilen hakemler çok 'inceci.' Alper Ulusoy'un kararlarının çoğu tartışmalı.

Mesela gözünün önündeki penaltıyı vermiyor.

Gözünün önündeki hatayı tekrarlatmıyor.

İkisini de VAR'dan izleyerek karara bağlıyor.

Gerçekten yazık!

Son söz de Berat'a!

Güzel kardeşim. Genç bir oyuncusun. Geleceğin var. Hocanın seni oynattığı mevkiyi bu kadar yadırgamak yerine verilen görevi yerine getirmeye çalışırsan inan hiçbir şey kaybetmezsin.



Puchacz gayet iyiydi

Berat görevini yapmalı