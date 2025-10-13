SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Servetlik anlaşma!

Servetlik anlaşma!

Ufuk Özcan

UFUK ÖZCAN

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 13 Ekim 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:00 00:00
Tüm Sesli Haberler

Kıvanç Tatlıtuğ, yıllardır yüzü olduğu bir giyim markasıyla tekrar söz kesti. Yakışıklı oyuncu, bu anlaşma gereği 44 milyon TL'yi cebine koyacak.

Kariyerine mankenlikle başlayıp, oyunculuğuyla büyük bir başarı yakalayan Kıvanç Tatlıtuğ, artık sadece Türkiye'de değil, dünya çapında da tanınan bir marka haline geldi. Yakışıklılığı ve karizmasının ötesinde, özellikle son yıllarda çizdiği istikrarlı, güvenilir ve sade profil, onu bambaşka bir konuma taşıdı. Sadece ekranların değil, artık markaların da vazgeçilmez yüzü...

'ARTIK BİR DEĞER'
Ve evet, gelen haberler bu algının ne kadar sağlam temellere oturduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Yıllardır yüzü olduğu ünlü jean markasıyla olan iş birliğini 2027 yılına kadar uzatmış. Duyduğumuza göre; bu yeni anlaşmanın bedeli tam 44 milyon TL. Böylesine büyük bir rakam, sadece yüz değil, aynı zamanda marka değerinin vücut bulmuş hali demek. Ancak şunu çok net söyleyebiliriz: Kıvanç Tatlıtuğ, sadece bir oyuncu ya da model değil; artık bir değer.
Üstelik bu değeri sadece mesleki başarılarla değil, karakteriyle de inşa etmiş bir isim olduğunu söylemek isterim.

Takvim Gazetesi


BLACK COFFEE İSTANBUL'A DAMGA VURDU

Black Coffee, İstanbul'a muhteşem bir gece yaşattı. Acun Ilıcalı, dünyaca ünlü ismin sahnesini kaçırmadı.

Elektronik müziğin en önemli temsilcilerinden, Grammy ödüllü DJ ve prodüktör Black Coffee, önceki akşam İstanbul'da bir mekanda sahne aldı. Organizasyona yaklaşık 5000 kişi katıldı.

Acun Ilıcalı (Takvim Gazetesi)
Ünlülerin akın ettiği gecede; Acun Ilıcalı, Burcu Kıratlı, Birand Tunca, Rojbin Erden, Turgut Tunçalp, Sevin Fadik Atasoy, Seray Özkan, Aslıhan Karalar, Melis Murathanoğlu, Ali Dinçkök gibi isimler katıldı.

Burcu Kıratlı (Takvim Gazetesi)

Gece geç saatlere kadar performans gösteren Black Coffee uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir performans ile geceye nokta koydu. Ayrıca Black Coffee'ye yerli müzikseverlerin yanı sıra Balkan ülkeleri, Rusya, Orta Doğu ülkeleri, Azerbaycan gibi birçok ülkeden de turistlerin katıldığı söylemek isterim.



14 MİLYON TL'YE YILBAŞINDA SAHNEDE
Emrah, sözü ve müziği kendisine ait olan yepyeni bir eserle bu ayın sonunda müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
YILLAR geçse de bazı sanatçılar vardır ki, sahneden bir adım uzaklaşsalar bile kalplerden asla silinmezler. İşte Emrah, o isimlerden biri. Türk müziğinin "Küçük Emrah"ı olarak başladığı serüvende, artık büyük bir ustaya dönüşen sanatçı, yine adından söz ettirmeyi başarıyor. Emrah'a, 31 Aralık gecesi için tam 14 milyon TL'lik bir sahne teklifi geldiği konuşuluyor.

Evet, yanlış duymadınız... 14 milyon! Bu, bugüne kadar bir Türk sanatçısına yapılan en yüksek yılbaşı sahne teklifi olabilir. Henüz bu teklifi kabul edip etmediği netleşmemiş olsa da, bu rakam sanat dünyasında büyük bir yankı uyandırdı bile...



ŞATODA YEMEK SANATLA SOHBET

Turan, Türkiye'yi global anlamda temsil etmeye devam ediyor.
Hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada adından söz ettiren Ayça Ayşin Turan, bu kez kamera önünde değil, davet masasında zarafetiyle göz kamaştırdı. Prag'ın tarihi bir şatosunda gerçekleşen ve sadece sınırlı sayıda oyuncunun davet edildiği bir etkinlik, Avrupa sinema ve televizyon dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi.

Turan da geceye katılan ünlü isimler arasındaydı. Turan'ın bu tarz etkinliklerde yer alması aslında sadece kişisel bir başarı değil; aynı zamanda Türk oyuncularının küresel çapta nasıl bir ilgi gördüğünün de göstergesi.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
60 milyon TL'yi denize "yat"ıracak 06 Ekim 2025, Pazartesi Etiler bitti yaşasın Armutlu 29 Eylül 2025, Pazartesi atv'den muhteşem açılış: "Aşk ve Gözyaşı" Youtube rekoru kırdı! 22 Eylül 2025, Pazartesi Lopez’den Türkiye’de taş gibi anlaşma 15 Eylül 2025, Pazartesi
AKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Resmi İlandır
AKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Sıra bana geldi dedi, üniversite hayalini gerçeğe dönüştürdü
Kızına meslektaş oldu
Borsa manipülasyonu itirafı: 40 günde yüzde 596 kazanç sağladılar
Patronla anlaşıp malları
Antalya’da 19 genci akıllı saat kurtardı
Koldaki saat 19 genci kurtardı
Şehit ve gazi kardeşi Aziz’den örnek davranış: 15 aylık Zeynep’e yuva oldular
Büyüksün Aziz’im