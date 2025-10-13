Ufuk Özcan

Kıvanç Tatlıtuğ, yıllardır yüzü olduğu bir giyim markasıyla tekrar söz kesti. Yakışıklı oyuncu, bu anlaşma gereği 44 milyon TL'yi cebine koyacak.

Kariyerine mankenlikle başlayıp, oyunculuğuyla büyük bir başarı yakalayan Kıvanç Tatlıtuğ, artık sadece Türkiye'de değil, dünya çapında da tanınan bir marka haline geldi. Yakışıklılığı ve karizmasının ötesinde, özellikle son yıllarda çizdiği istikrarlı, güvenilir ve sade profil, onu bambaşka bir konuma taşıdı. Sadece ekranların değil, artık markaların da vazgeçilmez yüzü...



'ARTIK BİR DEĞER'

Ve evet, gelen haberler bu algının ne kadar sağlam temellere oturduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Yıllardır yüzü olduğu ünlü jean markasıyla olan iş birliğini 2027 yılına kadar uzatmış. Duyduğumuza göre; bu yeni anlaşmanın bedeli tam 44 milyon TL. Böylesine büyük bir rakam, sadece yüz değil, aynı zamanda marka değerinin vücut bulmuş hali demek. Ancak şunu çok net söyleyebiliriz: Kıvanç Tatlıtuğ, sadece bir oyuncu ya da model değil; artık bir değer.

Üstelik bu değeri sadece mesleki başarılarla değil, karakteriyle de inşa etmiş bir isim olduğunu söylemek isterim.



BLACK COFFEE İSTANBUL'A DAMGA VURDU



Black Coffee, İstanbul'a muhteşem bir gece yaşattı. Acun Ilıcalı, dünyaca ünlü ismin sahnesini kaçırmadı.



Elektronik müziğin en önemli temsilcilerinden, Grammy ödüllü DJ ve prodüktör Black Coffee, önceki akşam İstanbul'da bir mekanda sahne aldı. Organizasyona yaklaşık 5000 kişi katıldı.



Ünlülerin akın ettiği gecede; Acun Ilıcalı, Burcu Kıratlı, Birand Tunca, Rojbin Erden, Turgut Tunçalp, Sevin Fadik Atasoy, Seray Özkan, Aslıhan Karalar, Melis Murathanoğlu, Ali Dinçkök gibi isimler katıldı.

Gece geç saatlere kadar performans gösteren Black Coffee uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir performans ile geceye nokta koydu. Ayrıca Black Coffee'ye yerli müzikseverlerin yanı sıra Balkan ülkeleri, Rusya, Orta Doğu ülkeleri, Azerbaycan gibi birçok ülkeden de turistlerin katıldığı söylemek isterim.





14 MİLYON TL'YE YILBAŞINDA SAHNEDE

Emrah, sözü ve müziği kendisine ait olan yepyeni bir eserle bu ayın sonunda müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

YILLAR geçse de bazı sanatçılar vardır ki, sahneden bir adım uzaklaşsalar bile kalplerden asla silinmezler. İşte Emrah, o isimlerden biri. Türk müziğinin "Küçük Emrah"ı olarak başladığı serüvende, artık büyük bir ustaya dönüşen sanatçı, yine adından söz ettirmeyi başarıyor. Emrah'a, 31 Aralık gecesi için tam 14 milyon TL'lik bir sahne teklifi geldiği konuşuluyor.



Evet, yanlış duymadınız... 14 milyon! Bu, bugüne kadar bir Türk sanatçısına yapılan en yüksek yılbaşı sahne teklifi olabilir. Henüz bu teklifi kabul edip etmediği netleşmemiş olsa da, bu rakam sanat dünyasında büyük bir yankı uyandırdı bile...





ŞATODA YEMEK SANATLA SOHBET



Turan, Türkiye'yi global anlamda temsil etmeye devam ediyor.

Hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada adından söz ettiren Ayça Ayşin Turan, bu kez kamera önünde değil, davet masasında zarafetiyle göz kamaştırdı. Prag'ın tarihi bir şatosunda gerçekleşen ve sadece sınırlı sayıda oyuncunun davet edildiği bir etkinlik, Avrupa sinema ve televizyon dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi.



Turan da geceye katılan ünlü isimler arasındaydı. Turan'ın bu tarz etkinliklerde yer alması aslında sadece kişisel bir başarı değil; aynı zamanda Türk oyuncularının küresel çapta nasıl bir ilgi gördüğünün de göstergesi.