Ufuk Özcan

Türkü dünyasının güçlü sesi İzzet Yıldızhan, sadece müzikteki başarısıyla değil,zamanda iş dünyasındaki sağlam adımlarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Sanat dünyasında yıllardır istikrarlı bir kariyer sürdüren Yıldızhan, bu kez yatırım portföyüne İzmir'den çok özel bir gayrimenkul ekledi.

Son olarak İzmir'de tam 41 milyon lira değerinde lüks bir konut satın alan ünlü türkücü, bu evi baştan aşağı yenileyerek adeta sanatına yakışır bir yaşam alanına dönüştürdü. Ancak bu yatırım, sıradan bir "lüks konut" alışverişi değil. Yıldızhan, satın aldığı bu mülkü hem oturum hem de ileriye dönük bir değer artışı açısından değerlendirmeyi hedefliyor. Zira, İzmir gibi büyüyen ve her geçen yıl cazibesini artıran bir şehirde yapılan bu hamle, akıllıca bir stratejiye işaret ediyor.







OTELLERİ DE VAR

Elbette Yıldızhan'ın yatırımları İzmir'le sınırlı değil. Ankara'da sahibi olduğu oteller ve çeşitli ticari girişimleri ile de iş dünyasında sağlam bir yer edindi.

Yani o sadece sahnelerin değil, iş dünyasının da tanınan bir figürü. Peki bu başarı nereden geliyor? Muhtemelen cevabı çok net: Disiplin, vizyon ve doğru zamanlama. Sanat dünyasında bir yerlere gelmek kolay değil; ama bu konumunu iş dünyasına da taşıyabilmek, asıl başarıyı gösteriyor. İzzet Yıldızhan, sahne ışıklarının ötesinde, ayakları yere basan bir yatırımcı kimliğiyle örnek portre çiziyor diyebilirim.

ATV YENİ SEZONA BOMBA GİBİ GİRİYOR

Türk televizyonlarının iddialı projelerine imza atan atv, bu sezon da çıtayı yükseltiyor! Seyirciyi ekran başına kilitleyecek yeni dizisi "Aşk ve Gözyaşı"nda yıldız isimler Hande Erçel ve Barış Arduç bir kez daha bir araya geliyor.







Sektörde şimdiden büyük heyecan yaratan bu yapım, hem kadrosuyla hem de güçlü senaryosuyla sezona damga vurmaya hazırlanıyor. atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak bu dev yapım için geri sayım başladı. Dizi severler, bu projeyi şimdiden takvimlerine not etmeli.





SANE TAŞINIYOR, OSIMHEN BEKLEMEDE

Zincirlikuyu'da lüks bir otelde kalan Leroy Sane ve Victor Osimhen, İstanbul'daki yeni hayatlarını şekillendirme aşamasında. İddiaya göre, iki dünya yıldızı Göktürk'te komşu olmayı planlıyordu. Sane, gözüne kestirdiği evi beğendi, kontrat için adımlar atıldı.







Osimhen cephesinde ise karar henüz netleşmiş değil. Otel konforundan mı vazgeçemedi, yoksa aradığı evi bulamadı mı bilinmez, ama şimdilik Zincirlikuyu'da kalmaya devam edeceği konuşuluyor.