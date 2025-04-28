Ufuk Özcan

Deprem sonrası emlak fırsatçılığı başladı. Dolandırıcıların "KIVANÇ TATLITUĞ'A KOMŞU OLABİLİRSİNİZ!" "ATA DEMİRER'İN ÇİFTLİĞİ BURADA" şeklindeki yalanlarla arsa sattığı ortaya çıktı...

DEPREMİN ardından ülkenin Batı yakasında dengeler bir kez daha değişti. Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Muğla gibi şehirlerde metre kare fiyatları %20 oranında arttı.

Bu artış, ne yazık ki sadece arz-talep dengesinin doğal bir sonucu değil. Deprem sonrası yaşanan göç hareketliliği, güvenli bölge arayışı ve tabii ki emlak piyasasında fırsatçılığı alışkanlık haline getirmiş bazı çevreler, bu durumu kendi lehine çevirmekte gecikmedi.

Ancak bu seferki fırsatçılığın bir başka boyutu var.

EVLER DE VAR...

Artık sadece "deniz manzaralı", "güvenli bölge" ya da "yatırıma uygun" değil; "Kıvanç Tatlıtuğ'a komşu olabilirsiniz", "Kenan İmirzalıoğlu ile aynı mahalledesiniz", "Ata Demirer'in çiftliği burada" gibi pazarlama cümleleriyle satışa sunulan arsalar, evler var. Emlak ilanlarında ünlü isimlerin bölgedeki varlıkları, metrekare fiyatından daha çok konuşulur hale gelmiş durumda. İşin trajikomik tarafı şu: Sanki insanlar afet sonrası güvenli bir yaşam kurmaya değil, magazin dergilerine komşu olmaya gidiyormuş gibi bir algı yaratılıyor.

Yani anlayacağınız depremde bile fırsatçılıkta sınır tanınmıyor...

İZMİR'E GİTTİLER...

İSTANBUL'DA meydana gelen 6.2 şiddetindeki deprem, şehri sadece fiziksel olarak değil, duygusal ve zihinsel olarak da etkiledi.

İnsanlar yaşadıkları yerin güvenliğini sorguladı.

Ünlü çift Mert Öcal ve eşi Sude Burcu da İstanbul'dan İzmir'e gitti. Ulus'ta oturmalarına rağmen evlerinin güvenli olup olmadığını bilmedikleri için Mert Öcal eşi Sude Burcu ile Burcu'nun memleketi olan İzmir'de kalmayı tercih etmiş.. İnşallah, tekrar böyle bir olay yaşamayız ve hepimize geçmiş olsun.

AH İSTANBUL, AH DOSTLUK!

SANAT bazen pasaporta, dile ihtiyaç duymaz.

Tıpkı geçtiğimiz günlerde genç şarkıcı Alya Balyemez'in Yunanistan'ın huzurlu şehri Dedeağaç'ta yaşadığı o büyülü an gibi... Tatil için menajeri Esra Uslu ile gittiği bu sahil şehrinde, bir gece uğradıkları mekanda Alya'ya bir sürpriz yapılır. Sahnedekiler onun Türk sanatçı olduğunu öğrenince, mikrofonu uzatır. Alya kısa bir tereddütün ardından, Sezen Aksu'nun "Ah İstanbul" şarkısını söyler. İşte o an, müziğin gücüne bir kez daha şahit olunur. Yunan misafirler, şarkıya eşlik eder. Hem de Türkçe! Her mısrada İstanbul'un hüznüyle dolu notalar, Ege'nin iki yakasından gelen kalpleri birbirine bağlar. Alya'nın gözleri dolar.

Şarkı biter ama büyü sürer. Bu an sadece bir şarkı söylemekten ibaret değildir. Bu an; ortak duyguların ve müziğin zaferidir...

ŞARKICI Alya, Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde bir mekana gitti.

Sezen Aksu'nun "Ah İstanbul" şarkısını söyledi.

Bu sırada mekanda bulunan Yunan konuklar kendisine eşlik etti.