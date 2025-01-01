Ufuk Özcan

ACISIYLA TATLISIYLA bir yılı daha geride bırakıyoruz.

Konumuz magazin olduğu için bizler için hareketli bir yıl oldu diyebilirim.

Akıllarda kalacak onlarca haber, onlarca konu 2025'e girerken hala hafızalardaki yerini koruyor.

Tabii bunları yazarken veya okurken yaptığımız hatalardan da ders çıkartmak gerekiyor. Bazılarımız için biten yılın bize ne kattığı çok önemli, ya da bizden ne götürdüklerinin hesabını katmalıyız.

Ama hiçbir zaman umudumuzu kaybetmeden ilerlemeliyiz. Ben 2025'in de çok magazin dolu bir yıl olacağını düşünüyorum.

Ve 2025'e yeni umutlarla başlayalım derim. Hepimiz için güzel bir yıl olsun.

Maddi ve manevi olarak problemli 2024 yılını geride bırakan Serdar Ortaç, Sarıyer'deki evini satıp, Beykoz'da oturmak istiyor. Ünlü sanatçı, 250 bin TL'ye ev bakıyor

BEYKOZ'DA "EV"LENİYOR!

SON dönemde yasa dışı bahis skandalı ile gündeme gelen Serdar Ortaç, geçtiğimiz ay göz altına alınmış ve sonra ev hapsi ile cezalandırılmıştı.

Mahkemesi devam eden Serdar Ortaç'ın bir duruşma sonrası ev hapsi de kaldırılmış ve özgürlüğüne kavuşmuştu.

Daha sonra kameralar karşısında tekrar tövbe eden Serdar Ortaç, bir daha kumar ile ilgili bir şey duymak istemediğini söylemişti. Tabii bu olaylar yaşanırken daha önceki köşe yazımda Sarıyer'deki evini satıp Anadolu Yakası'nda bir eve taşınmak istediğini belirtmiştim. Fakat yazım sonrası bu olayı sosyal medya hesabından yalanlamıştı.



BEKLENTİSİ 10 MİLYON DOLAR!

Ve ünlü sanatçının geçtiğimiz hafta Beykoz Acarkent'te villa baktığını öğrendim. Hatta yine bir ünlü isme ait olan villayı 250 bin liraya tutmak istese de bazı nedenlerden dolayı kiralayamamış. Hatta Serdar Ortaç, Sarıyer'deki evini de satmak için emlakçıları devreye sokmuş. Ünlü isim evine 10 milyon dolara yani yaklaşık 353 milyon lira gibi rakama satmak istiyormuş. Şimdilik evini satamasa da Acarkent'e taşınmak istiyormuş. Benden söylemesi...

ARNAVUTLUK ÇIKARMASI

UZUN süredir ortalarda gözükmeyen Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi Sayışman, yeni yılı Arnavutluk'ta karşılamışlar. Her sene belirli bir zaman burada kalan Sayışman ve Abazi buradan daha önce bir ev satın almışlardı. Yılın 3-4 ayını burada geçirseler de geri kalan zamanın büyük bölümü İstanbul'da yaşıyorlar. Fakat her sene yeni yılı İstanbul'da karşılayan çift, bu sene değişiklik yapıp Arnavutluk'ta ailecek gireceklermiş.

ANNE "DESTAN" YAZDI

TRABZONSPORLU futbolcu Enis Destan, geçtiğimiz gün kendisinden 10 yaş büyük Arzum Kuruçalı ile nişanlanmıştı. Bu nişan sonrası Destan'ın annesinin sosyal medya paylaşımları ise okuyanı şoke etti.

Destan, gelinini "Para avcısı" olarak nitelendirdi. Ve gelini hakkında birçok iddia ortaya attı. Bence Gül hanım, bu konuda biraz abartıya kaçtı desem yeridir. Çünkü, nişan olayı iki çiftin birbirini tanıma süresidir.



YANLIŞ BULDUM...

Belki de hiç bu olaylar yaşanmayacak belki de nişan evresinde yollarını ayıracak bu çift... Ya da evlenip çok mutlu olacaklar. Bir anne olarak yanlış veya doğru, çocuğunun yanında olması gerekirdi. Ben bu paylaşımları çok yanlış buldum. Ve pişmanlık duyacağını düşünmüyorum...





ULUDAĞ'IN YILDIZI

TÜRKİYE'NİN bir numaralı kar cenneti olan Uludağ yeni yıla hızlı girdi.

Şimdiden Uludağ'da tüm oteller doluluk oranına ulaştı. Ve Uludağ diğer rakiplerine göre 2025 kar tatilinin yeni yıldızı olacak diyebilirim. Neden mi? Çünkü 2011 yılından beri kayak merkezlerinde hizmet veren Drop Lounge kapılarını açmış.

Bilenler bilir, sosyetenin ve eğlencenin adresi bu mekan diyebilirim.



ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Erkan Ünal'ın başında olduğu Drop Lounge, 2025 kışı için Uludağ'da etkisini göstermiş. Hem ünlülerin hem de sosyetenin en çok gittiği mekanların başında gelen mekan gündüzleri restoran&cafe, akşamları restoran&kulüp olarak hizmet veriyor. Yani yemeğin, eğlencenin ve kar tatilinin tadı bu sene burada atacak.

ÇOCUK İSTİYORLAR

GÜZEL oyuncu Aslıhan Güner ve meslektaşı Mert Kılıç, 2013 yılında sessiz sedasız evlenmişti. Evlilikleri ile magazin dünyasında örnek çift olarak gösterilen ikili, duyduğuma göre anne-baba olmaya hazırlanıyormuş. Şimdiye kadar kariyerleri üzerine bir hayat yaşayan Kılıç ve Güner, evliliklerinin 12. yılında çocuk sahibi olmak istiyorlarmış.

Yakın çevresine artık anne-baba olmak istediklerini söyleyen Güner ve Kılıç çiftine, şimdiden hayırlı olsun diyorum.