Ufuk Özcan

2024-2025 oyuncu ücretleri belli oldu!

TÜRK televizyon tarihinde 2024 ayının Ekim ayına dizi ve sinema sektörü hızlı bir giriş yapıyor diyebiliriz. Birbirinden iddialı dizilerin boy gösterdiği ekranlarda televizyon başına geçip oyuncuların aldığı ücretleri bir kare bile olsa aklınıza getirmiyor musunuz? Bence getiriyorsunuz. Hatta diziyi izlerken oyuncuların aldığı ücretlerle hayal kuranlar bile oluyordur.

Son günlerde en çok konuşulan isim ise Çağatay Ulusoy oldu!

Geçen sene bölüm başı 2 milyon kazanan Çağatay Ulusoy, yeni sezon için Tims&B ile bölüm başı 3 milyon 500 bin liralık anlaşma imzaladığı ortaya çıkmıştı. Yani aylık 14 milyon liralık bir anlaşma imzalanmış. Son dönemde yeni projeler bir bir çıkarken oyuncuların son dönemde aldığı ücretler dudak uçuklatmaya devam ediyor. Can Yaman bölüm başı 5 milyon isterken, Kıvanç Tatlıtuğ ise bölüm başı 3 milyon alıyormuş.

Serenay Sarıkaya'nın ise bölüm başı ücreti 2 milyon 500 bin liraymış.

Engin Akyürek 1 milyon 500 bin isterken, Hande Erçel'in bölüm başı ücreti ise 2 milyon liraymış. Demet Özdemir 2 milyon talep ederken, Afra Saraçoğlu ise bölüm başı 1 milyon lira kazanıyor.

Tabi ayda 4 bölüm olduğunu unutmayalım derim. Fakat bu rakamlar projenin durumuna göre de değiştiğini söylemek isterim…

EGE'DE TÜRK-YUNAN DOSTLUĞU GASTRONOMİ İLE PEKİŞTİ

FETHİYE'DE bu yıl 2'ncisi düzenlenen Fethiye Uluslararası Gastronomi, Kültür ve Dostluk Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen etkinliğin ilk gününde Türk ve Yunan aşçılar tarafından pişirilen yemekler katılımcıların beğenisine sunuldu. Türk-Yunan dostluğunun simgesi olan ünlü şefler Maria Ekmekçioğlu ve oğlu Pascal Afthonidis de bu etkinliğe en fazla katkısı olan isimlerdendi. Böyle etkinliklerin daha çok olmasını temenni ediyor ve Fethiye Belediyesi ile Maria Ekmekçioğlu'nu canı gönülden kutlarım…

İtalya'da kuaföre sinirlendi Türkiye'ye geldi.



İMAJI İÇİN 3000 KM YOL GİTTİ

OYUNCU Furkan Palalı, İtalya'da yayınlanan 'Ballando Con Le Stelle' (Yıldızlarla Dans Etmek) programının yarışmacılarından biri olmak için Roma'ya gitmişti. Çekimler için İtalya'da 4 ay kalacak olan Furkan Palalı, geçtiğimiz gün Türkiye'ye 1 günlüğüne dönmüş. Nedeni ise İtalya'da yaşadığı kuaför sıkıntısıymış. İtalya'da saçlarını yapamayan kuaföre kızan Furkan Palalı, 1 günlüğüne İstanbul'a gelerek yıllardır kuaförü olan Adem Terzi'ye gelmiş. Ve imajını tazeleyerek geldiği günün akşamı İtalya'nın yolun tutmuş. Bu arada İtalya'da 4 ay kalacak Furkan Palalı'nın evinin aylık kirasının ise 17 bin euro (yaklaşık 600 bin TL) olduğu ortaya çıkmıştı…



LOCAYA 8 MİLYON 575 BİN LİRA VEREN İŞ ADAMI KİM?

DÜNYANIN en egzotik ülkelerinin başında gelen Türkiye'de, son dönemde festivallerin ve partilerin merkezi oldu diyebiliriz.

Başta İstanbul olmak üzere, İzmir, Antalya ve Kapadokya'da dünyaca ünlü partiler düzenleniyor. Ve bunlardan biri de dün akşam düzenledi.

İstanbul- Ataköy Marina'da gerçekleşen Anyma'ya 30 bin kişi katılmış. Biletlerin neredeyse 17 bin lira ile 150 bin arası satılan partide bir iş adamı 35 bin dolardan 7 locayı satın almış ve arkadaşlarını eğlendirmiş. Yanlış duymadınız! 8 milyon 575 bin lira ödeyen bir iş adamı 7 loca satın alarak arkadaşlarına güzel bir eğlence anı yaşatmış.