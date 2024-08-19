Ufuk Özcan

YAKIŞIKLI oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yakın zamanda ekranlara geri dönüyor.





Necdet Elmas'ın hayatından uyarlanan dizide bir gangstere hayat verecek olan Türkiye'nin en iyi jönleri arasında yerini alan Kıvanç Tatlıtuğ, ekranlardan kazandıklarını gayrimenkule yatıran isimlerin başında geliyor. Bodrum dahil İzmir Dikili ve Marmaris'te yatırımları olan Kıvanç Tatlıtuğ'un yıllar önce yatırım amaçlı satın aldığı Marmaris'teki arazisi de yangından etkilenmiş.





Marmaris'ten Selimiye'ye giden yol üzerindeki arazisi en son çıkan yangınlardan etkilenip küle dönmüş.

Bu bölgede birçok yerde çıkan yangınların şimdilerde kontrol altına alınıp söndürüldüğünü öğrendim. Ben bu bölgede olan ve etkilenen herkese geçmiş olsun diyorum…

3 BİN DOLAR BAHŞİŞ VERDİ!

MEKSİKALI ünlü zengin Ricardo Salinas Pliego da görkemli mega yatıyla Bodrum'a gelmişti. 105 metre uzunluğundaki Lady Moura yatı marinaya sığmayınca açığa demir atmak zorunda kalmıştı. İşadamı, göz alıcı yatıyla geldiği Yalıkavak'ta ailesiyle birlikte Marina'da alışveriş yapmış ve çevre esnafın yüzünü güldürmüş diyebilirim. Kalabalık bir grup ile Marina'da alışveriş yapıp akşam yemeği yiyen Ricardo Salinas Pliego, toplamda iki günde 8 milyon liradan fazla para harcamış. Aynen yanlış duymadınız. Yapılan alışverişler ve yemek ücretinin fiyatıymış bu. Sadece marina içinde bulunan bir restoranda yemek sonrası garsonlara 3 bin dolar bahşiş bırakmışlar.





FESTİVALLER NE KADAR DENETLENİYOR?

DÜNYA'NIN en büyük ve metropolitan şehirleri arasında gösterilen İstanbul, son dönemlerde festivallerin merkezi oldu diyebilirim.

Birçok yurt dışı bağlantılı firma İstanbul'da festival adı altında partiler düzenliyor. Geçtiğimiz akşam da Haliç'te yapılan partilerden bir tanesi vardı. Dünya'nın en iyi DJ'lerini İstanbul'a getiriyorlar ve binlerce insanın katıldığı bir etkinlik yapılıyor. Fakat yapılan etkinlikler hiç denetleniyor mu? Geçtiğimiz akşam yapılan etkinliğin kalabalığını hepimiz gördük. Yapılan yerin yanı hala inşaat. Yani bitmemiş. Buranın kaç çıkış kapısı var dersiniz. Çünkü giriş kapısı bir yerden çıkış kapısı yine bir yerden! Katılımcı kaç bin kişi var deseniz. O sayı bence emniyet kayıtlarında vardır diyorum. Zaten ülke olarak üstümüzde bitmeyen bir şansızlık var. Yolda yürürken bile yağmurlu bir havada bile elektrik kaçağından ölümler yaşanabiliyor.

Ben şimdiden uyarıyorum ki; gerekli önlemler önceden alınsın…