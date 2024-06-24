Ufuk Özcan

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ve yakışıklı şarkıcı Mert Demir, habersiz çekilen fotoğraflardan rahatsız oldu.

Yeni karar alan ünlü çift, mecbur kalmadıkça bilindik yerlere gitmeyecek.

GEREK kariyeri gerek özel hayatıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, şarkıcı Mert Demir ile yeni bir aşka yelken açmış ve magazin dünyasında çokça konuşulmuştu. Önceki gün bir restorana yemeğe giden ve hayranları tarafından habersizce çekilen ikilinin görüntüleri sosyal medyaya düşmüştü. Bu durum karşısında Serenay Sarıkaya çok rahatsız olmuş.

Gittikleri restoranda kendilerinden habersiz çekilen görüntüler sonrası güzel oyuncu, gerekmedikçe bilindik yerlere gitmeme kararı almış.

Duyduğuma göre de Mert Demir ile Serenay Sarıkaya çok yakında Avrupa tatiline çıkacaklarmış...

MİSAFİRPERVER TOLGAHAN

Tolgahan Sayışman, yaz sezonunu Bodrum'da açtı. Ailesi için yat kiralayan Sayışman, gelen misafirlerini de lüks bir otelde ağırladı.

YAKIŞIKLI oyuncu Tolgahan Sayışman, eşi Almeda Abazi Sayışman çocukları Efehan ve Alina ile birlikte 15 gündür Bodrum'da tatil yapıyor.

Sezonluk yat kiralayan ve Cennet Koyu'na demirleyen Sayışman ailesi, tatilin tadını çıkartıyorlar. Duyduğuma göre yurt dışından misafirleri gelen Tolgahan Sayışman, teknede rahat edemeyeceklerini düşünerek misafirlerine lüks otelde yer yaptırmış ve ağırlamış.

Bunun için küçük bir servet ödeyen Sayışman, hem ailesine hem de misafirlerinin rahat etmesi için elinden geleni yapıyormuş.

'ÇİZME'Yİ AŞAN SEVDA!

SOMER Sivrioğlu, bir süredir aşk yaşadığı Ayşe Özyılmazel ile İtalya'ya tatile gitmişti. Positano'ya giden çiftin, tatilde çekilmiş görüntüleri elime ulaşmıştı.

Fakat ikili, zaten aşklarını gizlemeyerek boy boy aşk karelerini paylaştılar. Artık sosyal medya gerçeği diye bir şey var. Eskiden bu kareleri çekmek için saatlerce zaman harcardık.

MÜTHİŞ 'ZAMANLA'MA!

CANLI sahne performansı olarak beğenerek dinlediğim isimlerin başında gelen Beyza Bakırcı, dördüncü tekli çalışması olan "Zamanla"yı çıkarttı. Sözü Yazgın Kaçak'a, bestesi Elmir Qasımov'a ait yeni single'ın düzenlemesini Sezgin Gezgin yaparken prodüktörlüğünü ise Gökalp Gökmen üstlenmiş. Daha önce çalışmalarında renkli kişiliğini ön plana çıkartan Bakırcı, bu projede ise "karanlık dünyasını" ön plana çıkartmış. Bence şarkıyı bir dinleyin, ne demek istediğimi anlayacaksınız.



YENİ MODA DİLBER MANTISI

"DİLBER" dizisi sonrası birçok şehirde pavyonlara ilgi artmış hatta birçok kişi dans dersleri alarak 'Dilber' gibi oynamayı öğrenmişti.

Şimdilerde ise bu olay öyle bir hal almış ki; yemeklere bile konu olmuş. Geçtiğimiz gün Arnavutköy'de bulunan mantıcıya gittim, menüde en çok satan yemek "Dilber Mantısı'ymış." Yani anlayacağınız bu 'Dilber' olayı başka bir hal almış.