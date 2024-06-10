Ufuk Özcan

Ege'nin incisi Çeşme'de bu yaz beach fiyatları 600 liradan başlıyor.

1000 liraya kadar ulaşıyor.

YAZ geldi ve beach fiyatları belli olmaya başladı. Yıllardır Bodrum'da yemeiçme fiyatlarını yazarken şimdilerde giriş ücretleri çok konuşulur oldu. Sizler için Çeşme'nin fiyatlarını ufak bir araştırma yaptım.

Butik otellerin bolca bulunduğu İzmir'in tatil cenneti olan Çeşme'de; Elias Alaçatı Beach'in fiyatı hafta içi 750, hafta sonu ise 1000 liradan başlıyor. Yuzu Beach 800 lira hafta sonu 1000 lira. Mano Del Sol Beach 750 lira. Sole&Mare beach 950 lira. Dalyan Momo beach kişi başı 1000 lira, 2000 lira da harcama limiti bulunuyor. Fun beach 600 lira. Fly İnn Beach kişi başı 950 lira giriş ücreti alıyor. Yani bunlar daha girerken ödediğiniz fiyatlar birde harcama limiti oluyor.

Beachlere giderken bunları unutmamanızı diliyorum…





TERZİ BODRUM'DA

ŞİMDİYE kadar bir çok mekanın hem yaratıcısı olan hem de işletmesini yapan Egemen İskender, yılların birikimini kendi mekanında birleştirmiş ve ortaya Terzi'ye çıkartmıştı. Markanın ortağı Egemen İskender ve işletmesini Hacer Töre'nin yaptığı Terzi, bu yaz Bodrum'da sevenleri buluşuyor. Türkbükü mevkinde olan Kuum Otel içinde açılan Terzi Bodrum, 14 Haziran Okan Albayrak ve 15 Haziran Yağmur Hızal ile start alıyor. Terzi, haftanın 7 günü unutulmaz bir canlı müzik performanslarına ev sahipliği yapacak. Birbirinden değerli farklı sanatçıların sahne alacağı Terzi'ye muhakkak uğrayın derim…





BORCUNU SAHTE SAAT İLE ÖDEMİŞ

BİR zamanların çok konuşulan ünlülerinden olan bir isim daha sonra iş hayatına atılmış ve birçok ticaret koluna girmişti. Başarılarla dolu hikayesi olan bu çok ünlü isim daha sonra ekonomik sıkıntılar yaşamaya başlamış ve ticareti bozulmuştu.

Kendisinin de arkadaşı olan bir ünlü oyuncudan borç olan bu çok ünlü isim daha sonra borcu ödeyememiş.

Tabii oyuncu olan dostu, belli bir süre sonra parasını istemiş. Fakat bir türlü alamamış. Daha sonra ise borcuna karşılık arkadaşından 3 tane Rolex marka saat almış. Borcu bir neyi saatlerini vererek kapatmış. Fakat saatleri satmak isteyen çok ünlü olan oyuncu arkadaşımız saatlerden birinin sahte olduğunu öğrenmiş. Tabii diğer tarafı arayıp bu durumu anlatmış ama diğer taraf bu durumu kabul etmemiş. Çünkü o da saati gerçek diye almış zamanında. Bir zamanlar yakın dost olan bu iki ünlü isim arasında şimdilerde soğuk rüzgarlar esiyormuş.





PRENSESLERİN GELDİĞİ MEKAN

SON zamanlarda adını sıkça duyar olmuştum. Öyle bir müşteri kitlesi varki; Fas'tan, Dubai'den, Katar'dan ve Avrupa'dan aylar önce rezervasyon yapıp gelinen bir yer olmuş. Neresi mi? Zekeriyaköy'de bulunan Bony Vex… Mekanın sahibi Murat Öztürk. 3 yıl önce açtığı Bony Vex kısa sürede bir marka haline gelmiş ve Dünyaca bir üne kavuşmuş. Türk kahvaltısı ile ünlü olan bu mekanın kahvaltısının tadına muhakkak bakın derim…



AYLIK KİRALAMA BEDELİ: 13 MİLYON 500 BİN LİRA

Dünyaca ünlü markalar kiralamayı iki katına çıkarttı.

TÜRKİYE'NİN tatil cenneti olan Bodrum, artık dünya markalarına ev sahipliği yapıyor.

Tabii böyle olunca da kaliteli turistlerin tercihi Bodrum oluyor.

Bodrum'a bu sene Yunanların meşhur mekanı Scorpios geldi.

Daha önce de biliyorsunuz Hakkasan, Nobu, Fenix ve ismini yazamayacağın onlarca marka burada mekan açtı. Tabii hal böyle olunca da yazlık fiyatları aldı başını gitti. Aylık kiralamalar neredeyse İstanbul'da bir ev fiyatına geldi diyebilirim. Bu markalara yakın yerlerde bulunan yazlık evler aylık olarak 4 milyon 355 bin başlayarak 13 milyon 500 bin liraya kadar çıkıyor.

Tabii bunlar kiralama şirketi fiyatları olarak görebiliriz. Çünkü bazı ev sahipleri evlerini sezonluk 40 milyon liraya kadar vermiş. Bunun içinde ne var derseniz eşyalı olmaları, deniz manzarası ve kendine ait beach bulunmasıymış. Tabii şunu da yazmadan geçemeyeceğim kiralamalar neredeyse %60 doluluk oranına ulaşmış. Yani anlayacağınız Temmuz ayı itibari ile bu yazdığım evlerin hepsi kiralanmış olacak…