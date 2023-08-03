PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar LEVENT TÜZEMEN Yıldızlarla şov başlar
LEVENT TÜZEMEN

LEVENT TÜZEMEN

ltuzemen@takvim.com.tr
3 Ağustos 2023, Perşembe

HABERİ
SESLİ DİNLE

Yıldızlarla şov başlar

MERTENS'İN muhteşem golüyle Galatasaray turu geçti. Okan Buruk'un yeni transfer olarak Angelino dışında eskilerden oluşturduğu kadro belki Zalgiris'e karşı oyun olarak üstündü ama oyuncuların birbiriyle oynama alışkanlığı olmadığı için skor üretmekte Galatasaray zorluk yaşadı. G.Saray taraftarının desteği, tribün şovu sarı-kırmızılı oyuncuların performansının çok ötesindeydi. Halil, bir devre Galatasaray'ı 10 kişi oynattı çünkü sahada bırakın topu rakip kaleye götürmeye, yürüyecek hali bile yok. Oliveira, yeterli sorumluluk almadığı için sık sık Okan hocanın uyarılarıyla karşı karşıya kaldı. Mertens, muhteşem golünün yanında Galatasaray'ı sahada bir lider gibi yönetti, çok oyuncu arkadaşından fazla koştu ve sıcak havaya rağmen fiziksel performans olarak olumsuzluk yaşamadı.
Sahanın en iyisi Boey'du.
Tam 3 kişilik oynadı, körük gibi ciğerleriyle savunma ve hücum arasında gitti-geldi, rakibi kovaladı, hücuma çıkıp kenarlardan etkili ortalar yaptı. Kerem çalışkanlığıyla ön plana çıkarken Barış Alper savrukluğuyla etkisizdi. Bir ara Sacha Boey'den bile pozisyon bilgisi konusunda uyarı aldı.
Galatasaray'ın gerçek kadrosu bu değil. İcardi, Torreira, Zaha ve Kerem Demirbay geldiğinde Okan hocanın taktik performansı sahaya oturacak, Galatasaray da daha dengeli, hücum zenginliği fazla bir takım olacaktır.
Okan hocaya önerim, geçen sene kadroda yer almayan oyunculardan fazla medet ummasın.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Yerli kalitesi yükseltilmeli 26 Temmuz 2023, Çarşamba Galatasaray ailesi kazandı 05 Haziran 2023, Pazartesi Cumhuriyet’in yüzü Galatasaray’dır 31 Mayıs 2023, Çarşamba Icardi mutlaka kalmalı 21 Mayıs 2023, Pazar
31 yıl önce tanışmışlar! Benim Güzel Ailem’in Canan’ı Seray Gözler’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer EDHO’nun yıldızıyla...
Eşi bakın hangi oyuncu!
Galatasaray - Zalgiris MAÇ SONUCU! GS - Zalgiris maçı kaç kaç bitti?
Galatasaray - Zalgiris MAÇ SONUCU!
Ağustos 2023 hangi şirketler halka arz olacak? HALKA ARZ TAKVİMİ 2023 | Altınkılıç, Durukan Şekerleme, Ebebek, Penti...
Ağustos 2023 hangi şirketler halka arz olacak?
Eyyam-ı Bahur sıcakları etkisini göstermeye başladı!
Eyyam-ı Bahur sıcakları etkisini göstermeye başladı!
EYT’de staj ve çıraklık sigortası için yeni küme açıldı! SGK, prim, yıl tablosu belirlendi: 1 yıl daha eklenecek
EYT'de yeni küme açıldı!
SON DAKİKA