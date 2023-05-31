Cumhuriyet’in yüzü Galatasaray’dır

GALATASARAY ailesine şampiyonluk hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun.

Başkan Dursun Özbek, göreve geldiği gün, "Galatasaray, Cumhuriyet'in yüzüdür. 100. yılını kutlayacağımız bu dönemde şampiyon olmak istiyoruz" demişti.

Başkan Özbek'in dileği kabul oldu ve Galatasaray, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünde şampiyonluğu kucakladı. Başkan Özbek'in "Galatasaray Cumhuriyet'in yüzüdür" sözünü doğrulayacak ilginç bir istatistik var. Profesyonelliğe geçişten itibaren Cumhuriyet'in 50. yılında (1973), 75. yılında (1998) ve 100. yılında (2023) hep Galatasaray şampiyon oldu. Bu özel şampiyonluğun Okan Buruk açısından da çok büyük önemi var. Neden mi? Okan hoca, futbolcuyken 30 yıl evvel sarı-kırmızılı ekipteki ilk şampiyonluğunu Başkent'te yine bir 30 Mayıs günü Ankaragücü'nü yenerek kazandı. Okan hoca, F.Bahçe'nin 2000-2001'i şampiyonlukta tamamladığı sezonda Galatasaray, evinde Ersun Yanal yönetimindeki Ankaragücü'ne kaybetmiş, Okan Buruk da 33. dakikada kırmızı kart görmüş, kaçan şampiyonluğun hedefi haline gelmişti. Hatta sezon sonunda Emre Belözoğlu ile beraber İnter'e transfer olduğunda Galatasaray tarafından veto yemiş ve uzun yıllar bu baskıyı hep hissetmişti. Ama Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, Galatasaray'dan yetişen ve Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan, Akhisar ile kupa kaldıran Okan'ı getirerek büyük devrim yaptı. Okan Buruk'un yüzüne Allah güldü ve çalışkanlığının karşılığını tıpkı 30 yıl önceki gibi bu kez hoca olarak Başkent'te Ankaragücü'nü yenerek Galatasaray'ın şampiyonluk yaşamasını sağladı. Okan hoca, böylece kendisinden alınmak istenen itibarı, şampiyonlukla ve Galatasaraylı kimliğiyle geri kazandı.