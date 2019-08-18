Üç soru
1- Adem nasıl oynadı? Cevap çok iyiyse Beşiktaş galip, vasat veya kötü ise berabere veya mağluptur.
2- Caner ve Gökhan Gönül oynadı mı? Cevap evet ise Beşiktaş maçta gol yemiştir.
3- Adem vasat veya kötüyken çok iyi oynayan var mı? Cevap hayır ise Beşiktaş maçı kazanamamıştır.
Beşiktaş'ın defanstan ve ön liberodan oyun kuramadığı için topu paslaşarak ileriye taşıyamama hastalığı devam ediyor.
Sağ ve sol bek başta olmak üzere önümüzdeki maçlar yeni transferler oynayacağı için takım daha değişecek. Ancak mutlak surette Beşiktaş'ın santrfor ve Boyd yerine kanat oyuncusuna ihtiyacı var. Ruiz, seleflerine göre topla daha yumuşak ama rakibe karşı da fazla yumuşak ve hava üstünlüğü zayıf.
Geçen sezon hocası ve başkanı tarafından tarihi mirası hiçe sayılıp, genetiği bozulan Beşiktaş, ne kadro, ne sahaya çıkan takım, ne taktik ne de motivasyon olarak iyi değildi.
Bu takımla sezon sonunu ne hoca ne de başkan görebilir.
Vakit varken transfer yapın.
MAÇIN EN İYİSİ: MERT&YATABARE
Birlikte Beşiktaş defansını dağıttılar.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BEŞİKTAŞ
Başkan, Hoca ve takım ayrımsız dökülüyor.
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