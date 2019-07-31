Yağmurun ustası Schumacher
Sonrası, hayatından umut kesilmesi ve ardından da hayata tutunma çabası… Michael Schumacher, 3 Ocak 1969'da Almanya'nın Köln şehrine yakın Hürt kasabasında doğdu. Babası, pedallı çocuk arabasına küçük bir motor takınca daha 4 yaşındayken hızın büyüsüne kapıldı.
Zirveye çıkanlarda çok sık görüldüğü gibi onun babası da kendi tutkusunu çok küçük yaştayken oğluna aşılamıştı. Duvarcı ustası olan Baba Rolf, Michael ve kardeşinin araba yarışçısı olmasını istiyordu. Evlerinde yarış arabalarının fotoğraf ve çizimleri, yarışçıların posterleri vardı. Schumacher ve kardeşi otomotiv dünyasının en hızlı araçlarının delice sevildiği bir dünyanın içine doğmuştu. Nitekim yıllar sonra en üst düzey yarışlarda birbirlerine karşı yarışacak kadar kardeşi de usta pilot oldu.
Schumacher motorlu arabasıyla direğe çarpınca ailesi tarafından eğitim alması için karting denen bir kulübe gönderildi. Burada yarışan go-kartçıların en küçüğü oydu. İki yıl sonra, yani 6 yaşında kulüp şampiyonu oldu.
12 YAŞINDA GO-KART
Babası sadece duvar ustalığı yapmıyor, kulüpte arabaları tamir ediyor, annesi de kulübün kantininde çalışıyordu. Böylelikle oldukça pahalı olan bu spor dalında oğullarına maddi destek sağlıyorlardı.
6 Yaşındaki şampiyonluğu sonrası dikkat çekince yeni bir motor almaya gücü yetmeyen aileye yerel sponsorlar destek verdi.
Ulusal düzeyde go-kart yarışmalarına katılmak için en az 14 yaşında olmak gerekiyordu.
Michael'ın ya da çok söylendiği gibi Şumi'nin beklemeye tahammülü yoktu ve 12 yaşındayken Luxemburg'dan go-kartçı ehliyeti aldı. 1983 ve 1984'te Almanya gençler go-kart şampiyonu oldu.
1987'DE de Almanya ve Avrupa go-kart şampiyonu olduktan sonra okulu bıraktı ve sadece yarış arabaları tamiriyle uğraşmaya başladı. 1988 ve 1989'da Almanya'nın ulusal formülası olan Formula Köning'de şampiyon oldu.
Bu başarılarından sonra 1990'da Mercedes takımına katılarak uluslararası yarışmalara adım attı.
1996'DA FERRARİ'YE...
Ona asıl ününü kazandıran Formula 1 denen, açık tekerlekli otomobil yarışlarının en üst düzeyine ilk girdiğinde yıl 1991'di.
Jordan takımının pilotuydu ama ilk yarışı olan Belçika Grand Prix'te vites arızası yüzünden dereceye giremedi.
1991-1995 yılları arasında Benetton takımında yarıştı. 1994 ve 1995'te sezonu birinci olarak kapattığında, arka arkaya şampiyon olan en genç pilot unvanını da kazandı.
"Hiçbir zaman kendi sınırlarıma ulaşamadım. Beni daha hızlı olmaktan alıkoyan kendim değil, aracın limitleridir" diyen Şumi, 1996'da Ferrari adına Formula 1'de yarışmaya başladı. İlk önce takımını ikinci yaptı, kendisi de yeni takımının formasıyla ilk birinciliğini İspanya'da kazandı. 1996'yı yılın üçüncü pilotu olarak tamamladı.
MICHAEL Schumaher'in altın yılları 2000-2004 arasıdır.
Bu dönemde aralıksız olarak 5 kez şampiyon oldu. 2002'de tüm yarışlarda podyuma çıkan ilk ve tek pilot oydu.
Schumacher toplamda 7 kez olmak üzere Formula 1'de en çok kazanan, en hızlı turu atan, en çok puan alan, bir sezonda en çok yarış kazanan pilot gibi henüz kırılamayan pek çok rekorun da sahibidir.
BOYU 17 CM KISALDI
Bir diğer özelliği de yarışması en zor olan ıslak pistte girdiği 30 yarışın 17'sini kazanarak "yağmurun ustası" olarak anılmasıdır.
Michael Schumacher'in bitkisel hayata girdiği günden bu yana boyunun 17 santim kısaldığı açıklandı. Çok pahalı olduğu söylenen tedavisi için, ailesi özel jetini ve malikânesini satarak, Schumacher'i hayatta tutmaya çalışıyor.
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