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SERKAN KORKMAZ
SERKAN KORKMAZ
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Şampiyonluk mesajı

Eklenme Tarihi 27 Ekim 2026

Bazı maçlar vardır, üç puandan çok daha fazlasını ifade eder. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi de tam olarak böyle bir karşılaşmaydı. Şampiyonluk yarışının kaderini etkileyebilecek bu dev randevuda Galatasaray, kazanma arzusunu ve büyük maç tecrübesini sahaya yansıttı.

Maçın en önemli hikâyesi hiç kuşkusuz Osimhen'di. Nijeryalı yıldız, ilk yarıda attığı iki golle Fenerbahçe savunmasına zor anlar yaşattı. Bitiriciliği, fiziksel gücü ve mücadeleci yapısıyla derbinin ağırlığını omuzlayan Osimhen neden böylesine önemli bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi.

Galatasaray'ın galibiyeti yalnızca Osimhen'in gollerinden ibaret değildi. Lemina, orta sahadaki mücadelesiyle takımın direncini artırırken Batrakov da etkili performansıyla galibiyette önemli rol oynadı. Böylesine büyük maçlarda sadece hücumdaki yıldızlar değil, takımın dengesini koruyan isimler de belirleyici olur.

Galatasaray, kritik anlarda oyunun kontrolünü elinde tutmaya çalışırken bu oyuncuların katkısını hissetti. Fenerbahçe'nin ikinci yarıda İrfan Can Kahveci ile bulduğu röveşata golü ise derbiye ayrı bir güzellik kattı.

Futbolun estetik tarafını hatırlatan bu vuruş, mücadelenin heyecanını yeniden yükseltti. Ancak Galatasaray, bu golün ardından panik yapmadan avantajını korumaya odaklandı.

Ezeli rakibinin geri dönüş umutlarına karşı ayakta kalmak, böylesine kritik bir maçta en az gol atmak kadar önemliydi. Galatasaray, Fenerbahçe karşısında aldığı bu galibiyetle yalnızca ezeli rakibini mağlup etmedi; şampiyonluk yarışında da çok değerli bir adım attı. Derbilerde kazanılan üç puan, puan tablosundaki karşılığının yanında takıma moral ve öz güven de kazandırır.

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