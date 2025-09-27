Şerif Ercan

PODCAST CANLI YAYIN
Sosyetenin seçkin isimlerinden olan iş kadını Demet Sabancı Çetindoğan, işlerinden çok özellikle kadınlara yönelik sosyal projelerle adından söz ettirir. Hatta tamamen kadın üreticilere destek için kurduğu bir şirketi bile var.

Demet Hanım'ın şirketi, kadın üreticileri, kooperatifleri ve yerel markaları dijital pazara taşıyor. Demet Hanım bu şirketi ile şimdi de Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kadın Emeğini Güçlendirme Projesi' kapsamında Ordulu kadın üreticilere destek verecek. Önceki gün Demet Sabancı Çetindoğan ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol ile Ordulu kadınların ürettikleri ve Ordu markası altında toplanacak ürünler Shopsa aracılığıyla dünyaya satılacak.

Başkan Güler, protokolle ilgili "Kadınlarımızın emeğini ekonomiye kazandıracak çok önemli bir adım atıyoruz. Sayın Demet Sabancı Çetindoğan ile birlikte imzaladığımız bu iş birliği protokolü, yerel üreticilerimizin emeğini ulusal ve uluslararası pazarlara taşıyacak" dedi.
'Kadına destek, Türkiye'ye destek' diyen Demet Sabancı Çetindoğan, daha önce de, Tekirdağ Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Isparta Belediyesi ve Denizli Merkezefendi Belediyesi ile yerel kadın üreticilere destek için iş birliği yapmıştı.

Demet Sabancı Çetindoğan; Tekirdağ, Gaziantep, Isparta ve Denizli'den sonra şimdi de Ordulu kadınlara destek için kolları sıvadı. Çetindoğan, Ordulu kadınların ürünlerini dünyaya satacak.

Mehmet Hilmi Güler, Demet Sabancı Çetindoğan'a, Ordu'yu ve kadın üreticilerin atölyelerini gezdirdi.

BABASININ İZİNDEN GİDİYOR
Hülya Avşar'ın, Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden olan kızı Zehra Çilingiroğlu, golf sporunda babasını geçecek gibi görünüyor. Annesi tenisle, babası golfle anılan Zehra, annesiyle yaşamasına rağmen babasının izinden gitmeyi seçmiş ve golf sporuna yönelmişti.

2021'de sahaya çıkan Zehra şampiyonluklar da kazanmaya başladı. Geçen yıl Emirates İstanbul Golf Cup'ta şampiyon olan Zehra geçen hafta sonu yapılan BMW Golf International Türkiye Elemeleri'nde de iki kupa birden kazandı. 'Kadınlar' ve 'Longest Drive Kadınlar' kategorisinde kupa kazanan Zehra'nun golfte yolu çok açık gibi görünüyor. Bu arada Zehra'nın golfteki başarısı en çok babasını sevindirse de Hülya Avşar'ı da bir hayli gururlandırıyor.

Hülya Avşar, kızının iki kupa almasının ardından "Kaya ve bana bu gururu yaşattığı için kızımıza teşekkür ediyorum" dedi.

MÜZEDE MODA BULUŞMASI
İstanbul'da sanatın en önemli adreslerinden olan çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern, önceki gün bir moda etkinliğine ev sahipliği yaptı.
Dünyaca ünlü İsveçli bir giyim markası yeni koleksiyonunu, İstanbul Modern'in terasında verdiği davetle tanıttı.

Davete, Müge Boz, Pelin Karahan, Pelin Uluksar, Yüsra Geyik, Mina Derman, Buse Terim gibi birçok ünlü isim katıldı.
Henüz satışa sunulmadan koleksiyonu yakından inceleme fırsatı bulan ünlü konuklar, daha sonra DJ Serenay Alkan'ın müzikleri eşliğinde geceye devam etti.

