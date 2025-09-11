Şerif Ercan

Yurtdışında en çok tanınan Türk DJ olan Mahmut Orhan, dünyanın en önemli müzik festivallerinin de yıldızı oldu. 20 Temmuz'da dünyanın en büyük müzik festivali olan Belçika'daki Tomorrowland'de çalan Mahmut Orhan, 24 Ağustos-1 Eylül arasında da Amerika'daki Burning Man'in sahnesindeydi.

Türk sosyetesinin de müdavimi olduğu, dünya starlarının hiç kaçırmadığı Nevada Çölü'ndeki festivalde, dört farklı sahnede çalan Mahmut Orhan, herkesi 'Şaşkın'a uğrattı. Mahmut Orhan, İlkay Şencan ile remix'ini yaptığı, Erkin Koray'ın 'Şaşkın' şarkısını festivalde çaldı ve binlerce kişiyi coşturdu. 'Şaşkın' çok büyük ilgi görürken, dört gün boyunca en çok istek alan şarkı oldu.

Bursalı olan Mahmut Orhan, DJ olabilmek için 2015'de İstanbul'a taşınmış, Bursa'dan arkadaşı olan Sezer Uysal ve Aytaç Kart ile birlikte ev kiralamış ve uzun süre aynı evi paylaşmışlardı.

Bursa'dan çıkıp 10 yılda dünyanın en ünlü DJ'lerinden biri haline gelen Mahmut Orhan'ın ilk yaptığı şarkılardan 'Six Days', Spotify'de 62 milyon, Youtube'da 353 milyon kez, Senar Şener ile yaptığı 'Feel' da Spotify'de 114 milyon, Youtube'da 529 milyon kez dinlendi.

Şimdiye kadar Elon Musk'tan Jeff Bezos'a, Paris Hilton'dan Katy Perry'ye gitmeyenin kalmadığı Burning Man'de sahneye çıkıp 'Şaşkın'ı çalan Mahmut Orhan festivalin yıldızı oldu.

Mahmut Orhan, 20 Temmuz'da, dünyanın en büyük müzik festivali olarak kabul edilen Belçika'daki Tomorrowland'in sahnesindeydi.

EV ARKADAŞI KOÇLARA DAMAT OLUYOR

Mahmut Orhan'ın Bursa'dan çocukluk arkadaşı, İstanbul'da ev arkadaşı ve de meslektaşı olan Sezer Uysal, Koç Ailesi'ne damat olmaya hazırlanıyor.

DJ Sezer Uysal, 3.8 milyar dolarlık servetiyle (Forbes'ın 21 Temmuz verilerine göre) 'en zengin 4. Türk' olan İpek Kıraç ile evlenecek.

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan İpek Kıraç, Koç Ailesi'nin 2020'de vefat eden kızı Suna Kıraç ile İnan Kıraç'ın kızı. Uysal ile Kıraç'ın bu ay içinde nikah masasına oturması bekleniyor. Bu arada İpek Kıraç'ın (40 yaşında), Sezer Uysal'dan (36 yaşında) dört yaş büyük olduğunu da söyleyeyim.

Sezer Uysal ile Mahmut Orhan, İstanbul'a geldiklerinde, yanlarına birini daha alıp ev kiralamıştı. Bu fotoğraf da 2019 yılında işte o evde çekildi.