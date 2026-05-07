CANLI YAYIN
Geri

Genç istihdam hamlesi Meclis yolunda: İşe giren gencin maaşını 6 ay devlet ödeyecek

Gençlere, istihdam sağlayan işverenlere müjde. Devlet, işe giren gencin 6 aylık maaşını karşılarken, 18 ay da prim desteği verecek. Projeyle, gençlere iş kapısı açılacak.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Genç istihdam hamlesi Meclis yolunda: İşe giren gencin maaşını 6 ay devlet ödeyecek
Eğitimde ve istihdamda yer almayan ev gençleri için düğmeye basıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile AK Parti grubunun üzerinde çalıştığı düzenlemede sona gelindi.

"Genç İstihdam Hamlesi" kapsamında hazırlanan kanun teklifi Mayıs ayı içerisinde Meclis'e sunulacak.Hazırlanan taslak yasa teklifine göre;
İşsizlik Fonu'ndan karşılanması planlanan prim desteğinin 18 ay olarak karşılanması tartışılıyor. İŞKUR'a kayıtlı 18-25 yaş arası gençlerin işe alımında işverenlere ücret ve prim desteği sağlanacak.

İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak desteklerin süresi, modele göre 6 ila 18 ay arasında değişecek. Bu durumda devlet işe giren gençlerin 6 aylık maaşını karşılarken, 18 ay da prim desteği verecek.

Ev gençlerinin istihdama kazandırılması ve eğitimlerine devam etmelerini amaçlayan proje hayata geçiyor. İşsizlik Sigortası Kanunu'nda yapılacak değişiklikle gençlerin erken yaşta iş gücü piyasasına dahil edilmesi, istihdamın artırılması ve kayıtlı, kalıcı çalışma imkanlarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

İran’la anlaşma sinyali piyasaları yerle bir etti: Petrol çakıldı teknoloji hisseleri rekor kırdı
SONRAKİ HABER

Petrolde anlaşma umuduyla sert düşüş!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler