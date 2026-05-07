"Genç İstihdam Hamlesi" kapsamında hazırlanan kanun teklifi Mayıs ayı içerisinde Meclis'e sunulacak.Hazırlanan taslak yasa teklifine göre; İşsizlik Fonu'ndan karşılanması planlanan prim desteğinin 18 ay olarak karşılanması tartışılıyor. İŞKUR'a kayıtlı 18-25 yaş arası gençlerin işe alımında işverenlere ücret ve prim desteği sağlanacak.
İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak desteklerin süresi, modele göre 6 ila 18 ay arasında değişecek. Bu durumda devlet işe giren gençlerin 6 aylık maaşını karşılarken, 18 ay da prim desteği verecek.
Ev gençlerinin istihdama kazandırılması ve eğitimlerine devam etmelerini amaçlayan proje hayata geçiyor. İşsizlik Sigortası Kanunu'nda yapılacak değişiklikle gençlerin erken yaşta iş gücü piyasasına dahil edilmesi, istihdamın artırılması ve kayıtlı, kalıcı çalışma imkanlarının güçlendirilmesi hedefleniyor.