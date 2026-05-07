ABD ile İran arasında yaşanan gerilimli süreç piyasaları ters yüz etti. ABD'nin İran ile savaşı sona erdirmek ve daha ayrıntılı nükleer müzakereler için Tahran yönetimiyle tek sayfalık mutabakat zaptı imzalamaya yakın olduğuna ilişkin haberlerle birlikte piyasalarda yeni bir hareketlilik yaşandı.



PETROLDE DÜŞÜŞ



Bölgedeki savaşa son verilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD yaptırımlarının kaldırılması için ayrıntılı anlaşma üzerinde 30 günlük bir müzakere döneminin başlamasının öngörüldüğü kaydedildi.







Tüm bu gelişmelerin ardından, dün 114.44 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 109.87 dolardan tamamladı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı, yüzde 9.3 azalarak 99.62 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili yüzde 10.5 azalışla 91.54 dolardan alıcı buldu. Brent petrol, günü 102.17 dolar seviyesinde tamamladı.





Cumhuriyet altını ise 45 bin 992 lira seviyelerine yükseldi, günü 45 bin 847 liradan kapattı. Altının onsu da 4 bin 723 dolardan işlem gördü ve gün sonunda 4 bin 693 liraya kadar geriledi.



BORSADA TARİHİ REKOR





Borsa İstanbul'da da hareketlilik kendini gösterdi. Nisan ayını rekorlarla taçlandıran Borsa İstanbul'da



Orta Doğu 'da yaşanan gelişmelerle beraber altın fiyatları da güne yükselişle başladı. Gram altın, yüzde 2.3 artışla 6 bin 868 lira seviyesine kadar çıkarken, günü 6 bin 822 lira ile tamamladı. Çeyrek altın, gün içinde 11 bin 271 lirayı görürken, kapanışı 11 bin 165 liradan yaptı.Cumhuriyet altını ise 45 bin 992 lira seviyelerine yükseldi, günü 45 bin 847 liradan kapattı. Altının onsu da 4 bin 723 dolardan işlem gördü ve gün sonunda 4 bin 693 liraya kadar geriledi.Borsa İstanbul'da da hareketlilik kendini gösterdi. Nisan ayını rekorlarla taçlandıran Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi mayıs ayında da rekor tazelemeye devam ediyor. Güçlü gelen şirket bilançoları da teknoloji hisseleriyle desteklenen piyasalara ilave bir ivme kazandırdı. Bankacılık hisselerinden gelen tepki alımları da borsadaki yükselişte etkili oldu. BIST 100 endeksi bugün önceki kapanışa göre yüzde 3.6 yükselişle 15.021,82 puana çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Endeks, günü 14.493 puanla tamamladı.