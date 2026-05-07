Deprem sonrası ayağa kalkma mücadelesiyle dikkat çeken Hatay, uluslararası ölçekte önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak.
Türkiye'nin COP31 ev sahipliği kapsamında farklı ülkelerden gelen bakanlar ve aralarında Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) gibi uluslararası kuruluşların yöneticilerinin de bulunduğu yabancı temsilciler, "Türkiye'nin COP31'e Giden Yolu: Dirençli Şehirler" paneli kapsamında Hatay'da bir araya gelecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin COP31 ev sahipliği adaylığı kapsamında 8-9 Mayıs tarihlerinde BM ve AB temsilcilerini Hatay'da ağırlıyor.
8-9 Mayıs'ta düzenlenecek etkinlikte COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katılımcılara Asrın İnşa Seferberliği ile Hatay'da inşa edilen iklime ve afetlere dirençli, Sıfır Atık ve yenilenebilir enerjili afet konutlarını anlatacak.
Katılımcılar, inşa edilen afet konutlarını yerinde görme fırsatı bulacak. Özellikle afet sonrası şehir planlaması, çevre dostu yapılaşma ve dirençli kent modelleri toplantının ana gündem maddesi olacak. Taraflar Konferansları, 197 ülkenin katılımıyla her yıl düzenleniyor. Sera gazı azaltım hedefleri, iklim finansmanı, kayıp zarar mekanizmaları ve karbon piyasalarının kurallarının belirlendiği, oturumlar iklim kriziyle mücadelede hayati önem taşıyor.