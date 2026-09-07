Sercan Akkuş

FİLENİN Sultanları için ne kadar övgü yazsak az.

Bu takım bir kez daha Avrupa'nın zirvesinde. 2023'te kazandığı şampiyonluğun ardından unvanını korudu. Hem de finalde geçen yıl Dünya Kupası'nda kaybettiğimiz İtalya'yı geriden gelerek mağlup ettik. Tekrar Avrupa şampiyonuyuz!.. İlk sete tutuk başladık ve kaybettik. Ancak Filenin Sultanları pes etmedi. Santarelli'nin dokunuşuyla oyunun kontrolünü yeniden elimize aldık.

Zehra filede duvar ördü, Vargas doğru toplarla buluştu. Derya kritik sayılarıyla gecenin kahramanlarından biri oldu. Kaptan Eda, tek ayak smaçlarıyla tribünleri ayağa kaldırdı. Egonu'yu etkisiz hale getirerek İtalya'nın en önemli silahını devre dışı bıraktık. Hande ve Gizem savunmada, Saliha ve Eylül ise aldıkları sürelerde önemli katkılar verdi. Dördüncü sette Elif sorumluluk aldı ve takımın direncini ayakta tuttu. Bu zafer A Milli Kadın Voleybol Takımımızdaki 14 oyuncunun ortak eseri. Filenin Sultanları bize bir kez daha mücadele etmeyi, inanmayı ve pes etmemeyi gösterdi. Sahadaki bize verdikleri mesaj şuydu: Maç bitmeden hiçbir şey bitmez. Onlar sadece kupa kazanmıyor. Bize gurur da yaşatıyor. İyi ki varsınız Filenin Sultanları.