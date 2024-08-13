Selda Uskan

SELDA hanım, bu mektubu dünkü kayınvalide yorumunuz üzerine yazıyorum. Gördüm ki gelin hanıma hak vermiş, kayınvalidesine haddini bildirmesini önermişsiniz. Bendeniz emekli öğretmenim. Her köşeyi takip etmem. Yorumlarınızı beğendiğim ve soyadınız USKAN olduğu için sizi okuyorum. "Kaynanaların anne olamayacağı" hükmünüze gelince;

27 yıllık kayınvalideyim ve gelinimle ana-kız ilişkisi içinde yaşadık bu yılları. Ben ona tecrübemi aktardım, o da bana itaat etti sağ olsun. Sizi uyarma nedenim; ürettiğiniz bu tür fikirler, gelin kızlarımızı şımartır yanlış yönlendirir. Sizi okumaya devam edeceğim, inşallah bana da söz hakkı verip, mektubumu yayınlarsınız.

Sevgiyle kalın. Rumuz; EMEKTAR

OTUR AŞAĞI SIFIR

S.U.CEVAP; Hocam! Hayatım boyunca notlarım 9-10'du, galiba ilk kez sıfır alıyorum. Tekrar sözlüye kaldırırsanız inanın kendimi daha iyi ifade edeceğimdir. Şöyle ki; "Bütün kaynanalar kötüdür" dememişim, diyemem de zaten. Ama beni affedin, "gelin kız itaat eder" sözünüze itirazım bakidir hocam...