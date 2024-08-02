Selda Uskan

SELDA abla, sana itiraf ediyorum, kızımı üvey babasından kıskanıyorum. 32 yaşında güzel bir kadınım. Namusluyum, ev hanımıyım.

Kızım ilk kocamdan, 16 yaşında.

Bundan da 10 yaşında kızım var.

Son zamanlarda ikisi arasında bir yakınlaşma hissettim. Geçen sabah kız mutfakta yumurta kaynatıyor, kocam yumurtayı almış kızın tişörtünün içine sokmaya çalışıyor. "Şaka yapıyorum" dedi. Kocam içince uykusunda sayıklar, bir gece de "Nihal Nihal" derken uyandırdım. İnkar ediyor tabi.

Kızım hepten reddediyor. Durup dururken birbirimize dalıyoruz. Saç saça baş başa. Bu işin sonu nereye varır bilmiyorum. Kızı evlendirmekten başka çare yok. Selda abla ne yapayım?

Rumuz; ANAYÜREĞİ ACİL UZMAN YARDIMI



S.U.CEVAP; Anlattığın gibiyse durum vahim. Daha profesyonel bir yardım almalısın.

Belki ilk etapta kızı bir aile büyüğünün evine yerleştirmeni önerebilirler.