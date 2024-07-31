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Haberler Yazarlar Selda Uskan Pişmanlığın ardından...
Selda Uskan

SELDA USKAN

Tarihi 31 Temmuz 2024

Pişmanlığın ardından...

SELDA hanım, tüm genç kızlara sesleniyorum; Sizi çevresiyle tanıştırmaktan utanan erkekten lütfen uzak durun! Yoksa hayatınız kabusa döner. Örnek mi?
Ben! İyi bir ailenin tek kızı olarak büyüdüm. Boyum kısa ve burnum biraz çirkindi. Kompleks yaptım.
Evde kaldım derken eşimle tanıştım. Kendisine bağlandım.
Yalnızken iyiydik ama hiçbir arkadaşıyla tanışamıyordum.
Sorduğumda "Pek çevrem yok, zaten ders çalışmam lazım" diyordu.
Hamile kaldım, evlendik. Kan kusturdu. Ama hep "Ya beni terk ederse" diye korktum.
Evliliğimizin 10. yılında nihayet 'benden utandığını ve tiksindiğini' kabul ettim, boşandık. Ha evlat mı? Bir oğlumuz var ama o da babasını tercih etti. Keşke kocamın her türlü engeli olaydı da, şimdi sırtımı ona dayıyaydım.
Rumuz; Mor Menekşe

S.U. CEVAP; Ah Mor Menekşe, inşallah kızlarımız sizi duyar.

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