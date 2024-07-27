Selda Uskan

SELDA abla çevremde bir tek aklı başında aile ferdi yok. "İlla kocan da kocan!" diye tutturmuşlar. Bana kafayı yedirtecekler. Sorun 9 yıllık koca!

Kendisi ilk günden beri kan kusturuyor. Bir kere doğuştan uyuşuk. "Sinemaya gidelim" yok. "Piknik yapalım" yok. Arkadaş çağıralım, "Ne gerek var, biz bize iyiyiz!". Ev işlerine yardım yok, oğlan kaçıncı sınıfta bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyor. Ne bir sohbet, ne bir hatır sorma, ne bir saç okşama. Zaten bir yıldır çocuğun yatağında uyuyor. Canıma minnet. Abla yazarken sinirlendim, ben bu adamı bu gün evden kovuyorum. İmza; Melek

GÜLDÜRME BENİ

S.U. CEVAP; Melek'cim bu adam senin kocan, çocuğunun da babası. Kankin olsa, "Ya yolla gitsin, bu güne dek gösterdiğin fedakarlığı hiçe saymış, küsmek yetmez hatta sen bunun üstünü çiz!" filan derim de, sonra senin oğlana nasıl hesap veririm?