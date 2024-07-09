Selda Uskan

SELDA hanım, uzun zamandır insanların çılgın gibi paylaştığı "Herkes kötü ben iyiyim" türünden "Anlamlı sözleri" araştırıyorum. Misal diyor ki, "Sizden hoşlanmıyorlarsa, onlar gibi sönüklerin yanında fazla parladığınız içindir!" Şimdi sosyal medyadan herkese şunu soruyorum, tez gibi düşünün: Hepimiz bu kadar iyiysek, örnek cümledeki 'kötü insanlar' kimler? Mesela siz Selda hanım kendinizi hangi tarafa koyarsınız? Konuyla ilgili fikriniz nedir?

Rumuz; Emrahor



İYİYİMDİR YAA

S.U. CEVAP: Ben de şurasından bakayım olaya: "Bir avuç kötü için, o koca koca adamlar anlamlı laf üreteceğiz diye neden bu kadar değerli vakitlerini harcayıp, neden bu kadar kendilerini yırtıyorlar?" Demek ki oranda bir oransızlık var. Ayrıca şu da vahim; arkadaşına iftira atıp, akabinde sosyal medyasında insanları vicdanlı olmaya davet eden birinin iç dünyasının da araştırılması gerekir; Kendinin farkında olmayan biri mi, gerçekten iflas etmiş bir ruh mu! Emrah'cım soruna gelince, sadece yediğim kazığın misillemesini yapacak miktarda kötücül olmuşumdur.