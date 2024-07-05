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Haberler Yazarlar Selda Uskan Dul kalmak istemiyorum ama…
Selda Uskan

SELDA USKAN

Tarihi 5 Temmuz 2024

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Dul kalmak istemiyorum ama…

SELDA Abla 6 aylık evliyim. Eşim ve ailesi bana değer vermiyor. Kendilerini yüksekte görüyorlar. Kötü söz, dayak yok ama surat asma var.
Annem, bu evliliği istememişti, 'Boşan gel' diyor. Orada evin hizmetçisiydim o yüzden.
Selda Abla, ben doğuştan kadersizim, baba ocağında hiçbir şey görmemiştim, şimdi de aynı. Kendi yuvam olacak diye geldim kayınpeder evine.
Sonra vazgeçtik, geçinemezsiniz dediler kaldık. Kocayla da anlaşamıyorum, hatta tiksinti var kendisine. Çocuğum da olmuyor galiba. Selda Abla boşanıp döneyim mi? Bir de dul kadın olacağım, namusum gidecek, önüne gelen sarkacak… Unuttum, gizliden tiktok hesabı açtım, orada arkadaşlar edindim. İşte bunlarla oyalanıyorum.
Acele cevap bekliyorum.
İmza; Nuray S.U.
DURUMUN ACİL
CEVAP; Nuray'cım, canımın içi, derhal mahalleye haber sal; oraların en aklı başında, en saygın, en yardımsever bilge kişisini bul ve bana sayfalarca anlattığın her şeyi ona da anlat. Sana yol göstermesini iste. Bu maille, telefonla olacak iş değil yüz yüze göz göze konuşmak lazım. Ama ilk olarak tiktok hesabını kapatmakla işe başlayabilirsin.

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