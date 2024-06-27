Selda Uskan

SELDA abla en büyük kusurum, insanlara aşırı güveniyorum ve çok iyi davranıyorum. Sonra hepsinden kazık yiyorum. En son Ayfer isimli bir kız var, eskiden uydu gibi peşimde dolaşırdı. Ben ne dersem yapardı.

"Şuraya gidelim" gidelim. "Hayır beğenmedim başka yere gidelim" emret komutanım gidelim durumları.

Çantamı bile taşırdı. Arkadaşlığımız ilerledi. Kendisini, Avrupa'yla iş yapan bir aile dostumuzla tanıştırdım. Kısa zamanda aldı yürüdü, artık kimseye selam vermiyor. Buraya kadar eyvallah da, arkamdan dedikodumu yapıyormuş.

Bu nankörlük nasıl bir şey abla?

İmza; Nilgün

KABAHAT BİZLERDE

S.U. CEVAP; Bu Ayfer kızın kölenmiş gibi eteğinde dolanması, vakti zamanında senin de hoşuna gitmiş olabilir mi acaba Nilgün'cüm?

Hani kendini önemli hissetmen bakımından. Şayet öyle ise esas sorun bizlerde. Sırf sevilelim diye çevremize bir takım ezikleri toplayıp, kazık yiyince de niyeyse çok şaşıran biz sevgi pıtırcıkları! Dedikodu meselesine gelince, belli ki bu hatun seni hala hazmedemiyor. Senden kaçması ise; unutmaya çalıştığı eski günlerini, yeni çevresine anlatmandan korktuğu için olabilir.