Selda Uskan

SELDA abla, başarılı ve ünlü olmaya çalışan bir gencim.

Şimdilik barlarda (sahne verirlerse) şarkı söylüyorum. Geçen gün Mustafa Keser'in röportajına rastladım. Yeni sanatçılara ağır hakaretler ediyordu. Selam vermiyorlarmış, ondan bin kat fazla para kazanıyorlarmış, hepsi küstahmış. Sonra internete girdim, sizin de çok eski bir yazınızda kendisine, (yine gençleri küçümsüyor diye) 'NACAK dediğinizi okudum.

Keserin küçüğü. Abla çok güldüm ağzına sağlık. Ama adam hiç susmamış ki... Rumuz; Zagor

DİLİMDE TÜY BİTTİ

S.U. CEVAP; Haklısın, yine hatırlatmak lazım. Sayın yaşlı arkadaşlar; yerçekimiyle sarkan yüz hatlarımızla bu saatten sonra sevimli olmamız giderek zorlaşıyor. Yetmiyormuş gibi bir de içimizdeki kini kusup, dakka başı gençleri azarlamak neyin nesi?

Mustafa beye gelince, durumunu anlatmak için Sezen Aksu örneğini vereceğim. Serçe de artık 'eski' sayılıyor ama bir tek selamını almak için tüm gençler önünde kuyruk oluyor. Demek ki 'eski' olmak mesele değil, mesele hala sevilen sayılan olabilmek.