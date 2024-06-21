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Haberler Yazarlar Selda Uskan Kırk yıldır aldatıyormuş
Selda Uskan

SELDA USKAN

Tarihi 21 Haziran 2024

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Kırk yıldır aldatıyormuş

SELDA hanım... Ben tek çocuğum.
Yani kardeşim yok. Arkadaş deseniz, bu devirde hangisine güvenip dert anlatacaksınız ki? Eşimin tercihiyle 20 yıldır gurbetteyim. Selda hanım derdime gelince; Kocamın 40 yıldır metresi olduğunu öğrendim! Kendisi devletten emekli. Kadın da mesai arkadaşıymış.
Üstelik bizimkinden 5 yaş büyük!
Kendime daha çok kızıyorum, bunca zaman boynuzlandığımı nasıl fark edemedim? Aslında hiçbir gün dairesine gitmedim. Arkadaşlarıyla tanışmaya yanaşmadım. Mutfaklara girip saatlerce yemek yapıp arkasından da dedikodumu dinlemeyi istemedim çünkü. O da arkadaş gurubuyla takıldı. Geç gelmelerine, iş seyahatlerine filan aldırmadım. Şimdi boşanayım mı, duymamış gibi devam mı edeyim? 65 yaşındayım ve bazı hastalıklarım var.
Rumuz; Adalet

AŞKINDAN ÖLMEMİŞSİNİZ
S.U. CEVAP; Yani ayrı yaşamak kalbinizi fazla sızlatmayacak.
Bir tek yalnız kalmak zor gelecek. Anlattığınıza göre çevrenizle küssünüz. Siz bilirsiniz ama bence tercihi eşinize bırakın.
Giderse unutun... Kalırsa artık bir ev arkadaşınız oldu demektir.

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