Selda Uskan

SELDA abla erkekten yana o kadar şanssızım ki... Birini buluyorum, güzel karakterli ama adam çirkin! Diğeri Apollo gibi, o da sürekli vitrinlerde hayran hayran kendini seyrediyor. Abla uzatmayayım sonuncusunu anlatayım;

Aynı yaştayız, eğitimde benden önde.

Bu yüzden biraz havalı, kitap oku filan diyor. Bir de sürekli daha önce çıktığı kızları anlatıyor. Kötülüyormuş gibi yapıyor ama son lafı şu "Değerimi bilmediler, beni kaybettiler!" Bunun dışında iyi biri. Bana aşık olduğunu söylemedi ama biliyorum seviyor. Selda abla sence iyi eş olabilir mi? Evlenmeyi, kendi yuvamın olmasını çok istiyorum. Işıl ışıl mutfağım olsun yemekler yapayım... Ne dersin?

Rumuz; Kadriş

HEP NE DERİM

S.U. CEVAP; "İki cümlecikle anlattığın adamın fevkaladeliğini bu mesafeden anlayabileydim, şu an NASA üzerimde deneyler yapıyor olurdu!" Ama öyle bir şey demişsin ki içim acıdı; genç kızlarımızın başını yiyen o masum dürtüyle sen de aslında koca değil kendine güzel bir ev istiyorsun! Yani acele yanlış izdivaç, mutsuz son.