SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Selda Uskan Yakışıklı aptal olmak zorunda mı
Selda Uskan

SELDA USKAN

Tarihi 5 Haziran 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Yakışıklı aptal olmak zorunda mı

SELDA abla erkekten yana o kadar şanssızım ki... Birini buluyorum, güzel karakterli ama adam çirkin! Diğeri Apollo gibi, o da sürekli vitrinlerde hayran hayran kendini seyrediyor. Abla uzatmayayım sonuncusunu anlatayım;
Aynı yaştayız, eğitimde benden önde.
Bu yüzden biraz havalı, kitap oku filan diyor. Bir de sürekli daha önce çıktığı kızları anlatıyor. Kötülüyormuş gibi yapıyor ama son lafı şu "Değerimi bilmediler, beni kaybettiler!" Bunun dışında iyi biri. Bana aşık olduğunu söylemedi ama biliyorum seviyor. Selda abla sence iyi eş olabilir mi? Evlenmeyi, kendi yuvamın olmasını çok istiyorum. Işıl ışıl mutfağım olsun yemekler yapayım... Ne dersin?
Rumuz; Kadriş

HEP NE DERİM
S.U. CEVAP; "İki cümlecikle anlattığın adamın fevkaladeliğini bu mesafeden anlayabileydim, şu an NASA üzerimde deneyler yapıyor olurdu!" Ama öyle bir şey demişsin ki içim acıdı; genç kızlarımızın başını yiyen o masum dürtüyle sen de aslında koca değil kendine güzel bir ev istiyorsun! Yani acele yanlış izdivaç, mutsuz son.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
İnandırıcı yalan lazım 04 Haziran 2024, Salı Kraliçe ve şehzadeleri 01 Haziran 2024, Cumartesi Ayrım yapan magazinciler 30 Mayıs 2024, Perşembe Cicim aylarındasın 29 Mayıs 2024, Çarşamba
Kurban Bayramı öncesi hangi maaşlar erken yatacak? Bayramdan önce yatacak maaş listesi 2024: Emekli, memur, aile destek, SED, evde bakım...
Bayramdan önce yatacak maaş listesi 2024!
Kayseri’de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu! | MSB açıkladı: SF-260D tipi bir eğitim uçağı kaza kırıma uğramıştır
Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu!
Kuyumcular noktayı koydu: Gram altının 2.900 TL olacağı tarih açıklandı! Altın alınmalı mı, satılmalı mı? İşte 0.5 gram, 14,18, 22 ayar bilezik gram fiyatı
Gram altının 2.900 TL olacağı tarih açıklandı!
Sinan Akçıl sahnede Filistin bayrağı açtı! İsrail’e tepki gösterdi ’Özgür Filistin’ sloganı attı | Çok büyük bir zulüm var
Sinan Akçıl sahnede Filistin bayrağı açtı!
Kayseri’de eğitim uçağı düştü: 2 şehit! | Pilotlar, mevsimlik işçilerinin üzerine düşmemek için yön değiştirmiş!
Eğitim uçağının pilotları, mevsimlik işçilerinin üzerine düşmemek için yön değiştirmiş
SON DAKİKA