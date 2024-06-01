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Haberler Yazarlar Selda Uskan Kraliçe ve şehzadeleri
Selda Uskan

SELDA USKAN

Tarihi 1 Haziran 2024

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Kraliçe ve şehzadeleri

SELDA abla şikayetim, 'kendini kraliçe zanneden 'kaynana ve şehzadeleri!'.
Öncelikle şunu hatırlatırım, mahsulleri Hint kumaşı değil, boşuna havaya girmesinler! Onları adam yerine koyan sadece bizleriz. 'Evde kaldı' baskısıyla bunaltılmasak üstün ırk ellerinde kalacak haberleri yok. Ama heyhat heriflerin peşine takılıyor, günümüzü görüyoruz. Peki ne görüyoruz; Bir kere alayı ihanet ediyor. Bu yüzden yalan söylemenin mastırını yapmışlar.
İlgisizlik ise had safhada. Karı saçını mı boyadı, "Ay iki gözüm önüme aksın dalgındım" diyor. Aksın valla. Çocukların ise sadece 'yapımına' vesile olup, gerisini asla hatırlamıyorlar; "Küçüğü beşe gitmiyor muydu Müzeyyen, ha sahi o lisedeydi!?" Ay ne diyeyim size içiniz çıksın inşallah. Beni çıldırtan olayı sona sakladım Selda abla, anneler günü hediyesi almadı. "Şu dünyada anne olarak bir tek anacığımı tanırım, sizler teferruatsınız" dedi.
Boşayamam da, ben buna ne yaparım, onu söyle abla. Rumuz; M

DAYAĞA KARŞIYIZ
S.U.CEVAP; Adres bilgini ver, elime bir sopa alıp ilk vasıtayla varıyorum oraya...

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