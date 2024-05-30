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Selda Uskan

SELDA USKAN

Tarihi 30 Mayıs 2024

HABERİ
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Ayrım yapan magazinciler

SELDA abla, Serenay Sarıkaya fanıyım. Magazin basınına iki çift lafım olacak. Serenay geçenlerde bir partiye katıldı, yok Kerem Bursin'le pişti olmuş yok üstlerine Çağatay Ulusoy gelmiş, derken Cem Yılmaz kapıda görünmüş! Hah hah ne komik? Bu magazinci arkadaşlar Esra Erol izlemiyor galiba. Sanatçı diye ahlaksız ilan ettikleri kız normalde halkın yarısı kadar bile flört etmedi. Sadece göz önünde yaşadığı için kötü reklamı oldu. 7'şer kere evlenen Seda Sayan'ı, Sezen Aksu'yu n'apacaz? Gece kulübüne gittiklerinde hiç mi eskiler karşılarına çıkmıyor? Onlar neden haber olmuyor? Rumuz; SSF

ONLAR DA HABER OLUYORDU
S.U. CEVAP; Aşkım gençsin hatırlamıyorsun, onların kocaları da tefrika halinde yayınlanırlardı. Sevgili Sezuş'u ben bile haber yapmıştım.
Bir gece Günay kulüpte Sezen sahnede, biz Müjde, Sevtap, Yıldız, kocalarımız filan (Sezen o aralar gazeteci Ahmet'le evliydi) masadaydık. Bir ara minik serçe gülme komasına girdi, şarkıya devam edemeyince yanımıza geldi, kulağımıza dedi ki, "Kızlar şu anda salonda tam 7 eski kırığım var. Gerisini sayamadım!"

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