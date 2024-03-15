Selda Uskan

SELDA ablacım, 28 yaşında yalnızın yalnızı bir kızım. Bizim buralarda 28 yaşında olmak demek, "seni hiç kimse beğenmiyor, işe yaramazsın, kız kurusu olarak ömrünü tüketeceksin" demek oluyor. "Sosyal medyadan bulayım" dedim, ne kadar çapulcu varsa faydalanmaya kalktı. Abla ne yapayım, ne olur yol göster. İmza; Türkan



KADERE İNAN

S.U.CEVAP; Adın Türkan olmasa şu an sana bambaşka önerilerde bulunuyor olacaktım. Türkan benim eski bir dostumun adı... 43 yaşına kadar bekar dolaştı ve bir gün karşısına Kurtlar Vadisi'nin 'Kılıç'ı Atilla Olgaç çıkıverdi.

Evlendiler hem de üç ay içerisinde. Öyle de güzel bir kız doğurdu ki yersin.

Anlayacağın umudunu kesme. Mutlaka senin de karşına Atilla eniştem gibi biri çıkacaktır. Dur ya, yazıyı yollayıp bi arayayım, bakalım canlar ne alemde...