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Haberler Yazarlar Selda Uskan Ya beni yaşlı bulursa
Selda Uskan

SELDA USKAN

Tarihi 9 Mart 2024

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Ya beni yaşlı bulursa

SELDA hanım, aynı kuşağın insanı olarak köşenizi büyük bir zevkle takip ediyorum. Şöyle bir çıkmazdayım, yorumunuzu bekliyorum. Genç bir erkekle sosyal medya üzerinden yazışıyorum.
Daha sonra aramızda aşk oluştu.
Yaşımı sakladım, zaten gençlik fotoğrafım var. Kendisi yurt dışında yaşıyor güvenlikçi, ben ise öğretmen emeklisiyim. Yani burada yaşasa dengim değil suratına bakmam. Esas sorun "Bu yaz geleceğim, bütün güney kıyılarını dolaşacağız, çadır kurup kamp yapacağız" diyor. "Beni bu halimle ya kabul ederse" umudu taşıyorum... Sizce neyle karşılaşacağım. Rumuz; Umut

SARKAN KOL ETLERİ
S.U. CEVAP; Yıllar önce 'Sarıkız' isimli bir gazete köşem vardı ve orada bu konuya değinmiştim, hayli beğenilmişti. İnternette bulup okuyun, ince ayrıntılarıyla anlatmışım 'neden mümkün olamayacağını'.
Yaşlı bir kadınla genç adamın birlikteliği, kadını komplekse sokar. dert sahibi yapar. Lütfen bu eziyeti kendinize yapmayın.

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