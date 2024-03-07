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Selda Uskan

SELDA USKAN

Tarihi 7 Mart 2024

Sivilcem kabusum oldu

SELDA abla en dobra kadın sensin, biliyorum bana da en doğrusunu söyleyeceksin. Sorunum, sivilcelerle dolu yüzüm! Her şeyi denedim geçmiyor.
Bu yüzden hiç sevgilim olmadı. Mahallemizde bir arkadaşımın ablası var. İki kardeş yaşıyorlar. Kardeşine bakmak için evlenmiyor.
Evleri biz gençlerin mekanı gibi. Kendisine uzun yıllardır sevgi besliyorum.
Bu arada sosyal medyada bir kızla yakınlık kurdum, 'Tanışalım' diyor, çopur cildim yüzünden cesaret edemiyorum. Selda abla beni bu halimle sevecek bir kız varsa yazsın sana, artık şu yalnızlığım sona ersin.
Rumuz; Kemal Ç.

PARA KAZANMAYA BAK
S.U. CEVAP; Fiziki kusurları örten iki şey bilirim; para veya engin bir bilgi birikimi. Tabii her ikisi de kadınına göre değişir.
Demek ki n'apıyoruz?
Bu köşelerde vakit kaybetmeyip, hemen işe koyuluyoruz.

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