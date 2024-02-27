Selda Uskan

SELDA hanım adım Songül. Öleli 7 yıl oldu.

Bu mektubu size öte dünyadan yazıyorum. Hatırladığım binlerce anım var ama tek bir şeyi hiç unutmadım; 60 yaşımda kızımdan yediğim dayağı... Zaten sonra çok yaşamadım. 19 yaşımdaydım doğurduğumda. Babasından ayrıldım tek başıma büyüttüm.

"Evlenirsen kendimi öldürürüm ikimiz de evlenmeyeceğiz" derdi çocuk aklıyla.

Ama o öyle birini buldu ki ana yüreğim kabullenmedi.

"Boşan" dediğimde işte o dayağı yedim. Öldüğümde arkamda 2 yıllık evlat özlemi bırakmıştım. Şimdi duyuyorum, eşini boşamış sarhoş gece alemlerinde dolaşıyormuş.

İki sübyan kim bilir kimlerin elinde... Selda hanım yeniden evlenip hayatımı kurmadığıma o kadar pişmanım ki... Bu yüzden dul annelere tavsiyem var; asla kendinizi ezdirmeyin. Evlat kapısında marazi anne olmayın, her an kaybedilmekten korkulan anne olun. İmza; Rahmetli Songül adına kız kardeşi Muzo...



NURLARDA UYUYUN

S.U. CEVAP: Size de sağlıklı günler diliyorum Muzo hanım, ablanızın hikayesini bize aktardığınız için. İnşallah artık ruhu huzur bulmuştur.