Selda Uskan

SELDA hanım, 40 yaşındayım ama kendimi o kadar yalnız hissediyorum ki... Zor şartlarda büyüdüm.

Kendim gibi bir çulsuzla evlendim ve kızım oldu.

Adam zaten hastaydı öldü.

Daha sonra 2 çocuklu biriyle evlendim... Akrep burcu üvey oğlandan kızımı kollayacağım diye ömrümü tükettim. Üvey kızım ise yüzde yetmiş zeka engelli, aklı fikri erkeklerde.

Koca desen halen kan kusturuyor. Bunlara katlanma nedenim, çok şükür kızım hukuk okuyor. Zaten gidecek yerimiz de yok. Şimdi sizinle sırrımı paylaşmak istiyorum;

Sosyal medyadan biriyle tanıştım "Kızını al gel, ben ikinize de bakarım" diyor.

Çocuklarını evlendirmiş, açık hava sebze-meyve satıyor.

Durumu iyi. Ne yapayım?

Rumuz; Sare



KAFAM DURDU

S.U. CEVAP; Bende her şeyin cevabı vardır ama senin olayda valla kafam durdu.

Adam gerçekten iyi olabilir.

Bu durumda yine benden beklenmeyen sıra dışı bir tavsiyede bulunacağım; Acaba diyorum gizliden buluşup daha yakından tanısan mı? Yakın dediysem fiziki değil tabii, şöyle çay bahçesi filan. İlk izlenim çok önemli biliyorsun.

Ay Sare inşallah iyi biri çıkar...