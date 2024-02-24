PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Selda Uskan Cinnetim cennetim olsun
Selda Uskan

SELDA USKAN

Tarihi 24 Şubat 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Cinnetim cennetim olsun

SELDA hanım, 40 yaşındayım ama kendimi o kadar yalnız hissediyorum ki... Zor şartlarda büyüdüm.
Kendim gibi bir çulsuzla evlendim ve kızım oldu.
Adam zaten hastaydı öldü.
Daha sonra 2 çocuklu biriyle evlendim... Akrep burcu üvey oğlandan kızımı kollayacağım diye ömrümü tükettim. Üvey kızım ise yüzde yetmiş zeka engelli, aklı fikri erkeklerde.
Koca desen halen kan kusturuyor. Bunlara katlanma nedenim, çok şükür kızım hukuk okuyor. Zaten gidecek yerimiz de yok. Şimdi sizinle sırrımı paylaşmak istiyorum;
Sosyal medyadan biriyle tanıştım "Kızını al gel, ben ikinize de bakarım" diyor.
Çocuklarını evlendirmiş, açık hava sebze-meyve satıyor.
Durumu iyi. Ne yapayım?
Rumuz; Sare

KAFAM DURDU
S.U. CEVAP; Bende her şeyin cevabı vardır ama senin olayda valla kafam durdu.
Adam gerçekten iyi olabilir.
Bu durumda yine benden beklenmeyen sıra dışı bir tavsiyede bulunacağım; Acaba diyorum gizliden buluşup daha yakından tanısan mı? Yakın dediysem fiziki değil tabii, şöyle çay bahçesi filan. İlk izlenim çok önemli biliyorsun.
Ay Sare inşallah iyi biri çıkar...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Sen çekil aradan 23 Şubat 2024, Cuma Henüz kimseye demedim 21 Şubat 2024, Çarşamba Karadeniz gözlüm 20 Şubat 2024, Salı Zorla mı, sevemiyorum 18 Şubat 2024, Pazar
9 yıllık büyük aşk! Hakan Ural’ın partneri Nur Tuğba Namlı’nın sarıp sarmalayıp paylaştı! Eşi bakın kim çıktı! Meğer 3 çocuğunun babası...
Sarıp sarmalayıp paylaştı! Eşi bakın kim çıktı!
19,90’a düştü! Tarım Kredi’nin 24-30 Şubat aktüel kataloğu güncellendi! 48 üründe fiyatlar yarıya kadar indirildi! Sıvı yağ, yumurta kolisi...
Tarım Kredi'nin 24-30 Şubat aktüel kataloğu güncellendi!
SON DAKİKA I Hakimler ve Savcılar Kurulunun atama kararları Resmi Gazete’de!
Atama kararları Resmi Gazete'de
Bursa Gemlik’te deprem!
▶️ Bursa'da korkutan deprem!
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı’na 11.250 TL piyangosu vurdu! Emekli maaşına ilave zamla birlikte yatacak! Tahsis no sonu 0, 2,4,6,8 olanlar...
Emekliye ilave zamla birlikte yatacak!
SON DAKİKA