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Selda Uskan

SELDA USKAN

31 Ocak 2024, Çarşamba

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Karar veremiyorum

SELDA hanım, dul bir erkekle tanıştırıldım. Ben 60, beyefendi 68 yaşında. Aslında iki dairem, param var.
Çocuklarımın ikisi de evli, sorun yok.
Tarafsız biri olarak sizden de fikir almak istedim. Rumuz; Eskişehirli

BU TELAŞ NİYE
S.U. CEVAP; Annem koca ister, hem de bu gece ister telaşınızı anlayamadım Nezaket hanımcım.
Paranız var, salimen kendinizi bu yaşa getirmişsiniz; peki bu saatten sonra neden huzurunuzu tehlikeye atıyorsunuz? Yine de siz bilirsiniz tabii ama olacakları hatırlatmak görevim;
Şöyle ki, kabusun da kabusu adamın ailesinin isimlerini ezberleyeceksiniz...
Veya yabancı birinin ten kokusuna alışmak! En korkuncuna geliyorum, gece oldu yattınız, haliyle aynı yatağı paylaşıyorsunuz; e adam gaz çıkaracak.
Gitti bütün romantizm! Sonra birbirinizle zorla uyuma çabası niye? Bak hayatım sen nikahı filan boş ver, çok istiyorsan aşk yaşa. Misal adam desin ki, "Nezaket hanımcım sabah şerifleriniz hayır olsun, şöyle Porsuk çayı boyunca bir gezintiye çıkalım mı?". Alın size kibar seviyeli bir beraberlik...

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