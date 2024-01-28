Selda Uskan

SELDA hanım dün ele aldığınız olayı ben de yaşadım, üstelik nişanlımı ayartan kardeşimdi. Dışarıdan baktığınızda, ben vamp bir tipim, kardeşim ise doğal, dikkat çekmeyen bir kız. Sinirleniyorum, kötü kadın ille de sarışın mı olur? Rumuz; Barbi

SEZEN AKSU'NUN SARIŞINLARI

S.U. CEVAP; Sarışın deyince akıllara gelen isimlerden biri kuşkusuz rahmetli Pakize Suda'dır. Ben de vakti zamanında 'Elidor' kızı olarak ekranlardaydım. O günlerden birinde Sezuş'da toplanmış tam da bu konuyu tartışıyorduk.

Minik serçe muzipçe gülerek kocası Ahmet'i göstermiş, "Ben kocamı bu salonda sadece iki arkadaşımdan kıskanmam, gerisine güvenmem valla" demişti. (Güvenilmeyenler;

Yıldız Tilbe, Müjde Ar, Sevtap Erener vs) 'O ikisi' dediği de, oksijen sarısı saçlarımızı bellerimize kadar salmış oturan Pakize ile ben! Nitekim rahmetli kulağıma eğilmiş "Bu kadın şuursuz, bakar mısın güvendiği tiplere?" diye fısıldamıştı. Ama şunu unutmuştu canımın içi, bombaydık filan ama aynı zamanda göz süzmeyi beceremeyen odun gibi de kadınlardık. Kıssadan hisse olsun.