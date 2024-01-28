SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Selda Uskan Kötüler sarışın olur!
Selda Uskan

SELDA USKAN

28 Ocak 2024, Pazar

HABERİ
SESLİ DİNLE

Kötüler sarışın olur!

SELDA hanım dün ele aldığınız olayı ben de yaşadım, üstelik nişanlımı ayartan kardeşimdi. Dışarıdan baktığınızda, ben vamp bir tipim, kardeşim ise doğal, dikkat çekmeyen bir kız. Sinirleniyorum, kötü kadın ille de sarışın mı olur? Rumuz; Barbi

SEZEN AKSU'NUN SARIŞINLARI
S.U. CEVAP; Sarışın deyince akıllara gelen isimlerden biri kuşkusuz rahmetli Pakize Suda'dır. Ben de vakti zamanında 'Elidor' kızı olarak ekranlardaydım. O günlerden birinde Sezuş'da toplanmış tam da bu konuyu tartışıyorduk.
Minik serçe muzipçe gülerek kocası Ahmet'i göstermiş, "Ben kocamı bu salonda sadece iki arkadaşımdan kıskanmam, gerisine güvenmem valla" demişti. (Güvenilmeyenler;
Yıldız Tilbe, Müjde Ar, Sevtap Erener vs) 'O ikisi' dediği de, oksijen sarısı saçlarımızı bellerimize kadar salmış oturan Pakize ile ben! Nitekim rahmetli kulağıma eğilmiş "Bu kadın şuursuz, bakar mısın güvendiği tiplere?" diye fısıldamıştı. Ama şunu unutmuştu canımın içi, bombaydık filan ama aynı zamanda göz süzmeyi beceremeyen odun gibi de kadınlardık. Kıssadan hisse olsun.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Adamımı yiyip bitiriyor 25 Ocak 2024, Perşembe Tanıyınca şok geçirecek 24 Ocak 2024, Çarşamba Dilber senin Allah’ın yok mu? 21 Ocak 2024, Pazar Bitmeyen sanatçı dedikoduları 20 Ocak 2024, Cumartesi
▶️ Atama kararları Resmi Gazete’de! 3 ilde emniyet müdürü değişti, 124 ilçeye de yeni kaymakam görevlendirildi
▶️ Atama kararları Resmi Gazete'de!
Kurtlar Vadisi’nin Güllü’sü 140 kilodan 85’e düştü! 55 kilo verdi görenler gözlerine inanamıyor! Meğer artık...
Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 140 kilodan 85'e düştü! Şimdi görenler gözlerine inanamıyor! Meğer mesleği de...
CHP PM’de tasfiye tartışması yaşandı
CHP PM'de tasfiye tartışması yaşandı
CHP İzmir adayını ne zaman açıklayacak?
CHP İzmir adayını ne zaman açıklayacak?
10 bin 100 TL ve üstü maaş alan emekliye pazartesi 09.10’da 14.830 TL ilave ödeme müjdesi
Promosyonda 2024 avantajları!
SON DAKİKA