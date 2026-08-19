Selda Uskan

Selda abla 30'lu yaşlarda iki kadın arkadaşız. İçtiğimiz su ayrı gitmez. İkimiz de duluz.

Arkadaşım, çalıştığı mağazadaki şefiyle uzun yıllardır birlikte. Ben ise birine aşığım ama bana diyor ki: "Sen evlenecek kızsın, sana aşığım ama dul olduğun için annem bu evliliğe karşı gelir, bu yüzden senden uzak duruyorum!" Aslında beni istemiyor desem, her gece arabasıyla kapıma gelip ertesi gün mesaj atıyor, "Dün akşam yine senin oraları tavaftaydım!" Selda abla şimdi geliyorum esas kabusa...

Az önce sözünü ettiğim kadın arkadaşım 'meğer benim deli gibi aşık olduğum adamla beraber olmuş' iyi mi? Zaten birbirlerini çok beğenirlerdi. Ama sor bakalım, ikisinden de vazgeçebilir misin?

Maalesef abla, çünkü onlardan başka samimi görüştüğüm kimsem yok. Olaydı zaten gazete köşelerinde çare mi arardım? İmza: Gülüm-G.

AKLIM ALMIYOR

S.U. Cevap: Şu dünyada 30 yaşında olup, okul bitirmiş, az buçuk çalışma hayatı olmuş, mahallede onca komşu arasında yaşayan bir insanın nasıl olur da hiç arkadaşı olmaz, inan aklım almadı... Sosyal medyaya takıl diyeceğim ama yine böyle bir artist bulmandan korkarım! Kankana gelince, yaşlanıp yalnız kalaydınız zaten dostluğunuz devam ederdi. Ama gençken böyle ihanetleri affetmek zor...