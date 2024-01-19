Selda Uskan

SELDA abla sosyal medyada herkese yazdım, siz de yazın insanlar okusun;

Boşanma sonrası çocukların görüş gününde polis hala devrede! Korkan bebeklerin ağlamaları ise öte mahalleden duyuluyor.

Ablamın oğlu 5 yaşında her seferinde çocuk travma geçiriyor. Gerekli merciler artık bir çözüm bulmalı.

Rumuz; Bade 18



EN İMKANSIZ SORUNUMUZ

S.U. CEVAP; Karısı tarafından boşanan gözü dönmüş kocayı tedavi etmezsek gerçekten bu işin çözümü öyle kanunla filan olmayacak. Çünkü adam, ne evladının ne gözyaşına bakıyor ne de hayatı boyunca yaşayacağı ruhsal bozukluklar umurunda. O yüzden önce bu 'babalar' tedavi edilmeli. Ki kapıda kopardıkları yaygara yüzünden anne polis çağırmak zorunda kalmasın! Yıllar önce aynı kabusu defalarca yaşadım. 1.5 yaşımdayken benim babam da motosikletiyle beni kaçırmaya gelir(di)! "Miş" demiyorum, olaylar bu gün bile gözümün önünden gitmiyor çünkü.

Ve iki şeyden hala ürperirim, motosiklet ve polis!