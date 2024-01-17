Selda Uskan

SELDA abla şu anda iki arkadaş size yazıyoruz.

"Başka derdiniz yok muydu da bunu merak ettiniz" demezseniz, bir konuda bilginizi almak istiyoruz; Gündüz programlarına katılan insanlar ve olaylar gerçek değilmiş, çoğu dizilerde oynayan figüranlarmış!

Hak vermemek elde değil, çünkü hangisini izlesek, "Artık bu kadarı da olmaz ki!" diyoruz. Belki bir tek Müge Anlı gerçekleri yansıtıyor...

Kandırılıyor muyuz gerçekten?

Rumuz; Meltem ve Tülay

PEKİ HERKES Mİ ŞUURSUZ

S.U. CEVAP; Diğerlerini bilmem ama Müge ve Esra'nın program reytinglerinin dizilerle yarıştığına bakılırsa 'düzmece' olmadıkları ortada.

Hatta o sevimsiz Didem Arslan'ın ele aldığı olaylar bile gerçek. Bunu da şuradan anlayın, kadın işine gelmeyen konuk veya telefon bağlantılarına adeta ateş püskürüyor.

Bu denli kriz geçiren biri ya Oskar'lık oyuncudur, ya da olan biten gerçeğin ta kendisidir.

Piyasa dedikodularına kulak asmayın.