Selda Uskan

SELDA abla, bir insan haklı olduğunu nasıl kanıtlar? Hele de elinde delil yoksa! Taraflardan biri ben, diğeri A isimli kronik nişanlım.

Üçüncü şahıs da nişanlımın iş ortağının karısı. Ona da B diyelim. Bu benim A ile B'nin samimiyeti dava konumuz.

Bence düpedüz flörtleşiyorlar.

Aralarında bitmeyen bir kitap alışverişi, bir devrimci ayakları, "Hastasın" deyip ilaç getirmeler, "İş çıkışı uğradım evine bıraktım"lar... Hangi birini anlatayım? Sonunda benim öküze patladım ama ne cevap aldım? "Senin akli melekelerin bozuk, kıza iftira atıyorsun!" Eşimin cep telefonundan B'ye mesaj atıp ilanı aşk edeyim diyorum.

Ne dersin abla? Rumuz; Çatlayacağım



ÇATLAMA ÇATLAT

S.U. CEVAP; Bu tip nispet yaklaşımlarını tehlikeli bulsam da bu kez önereceğim;

Yarından itibaren sen de B'nin kocasıyla kanka ol. Ama asla dostluk dışına çıkmadan ve yanlış anlamalara mahal bırakmadan. Sahte mesaj işine girme, kadının ne hesabı var bilmiyoruz, ortalığı ayağa kaldırabilir...