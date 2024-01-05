Selda Uskan

SELDA hanım benim hanıma ve arkadaşlarına söyler misiniz, 'gün' denen şu ev toplantılarından vazgeçsinler.

Haftanın üç günü karım ortalardan kayboluyor. Akşamüstü benden sonra giriyor kapıdan, evde bir lokma yemek yok. Tabi kendisi pastaları börekleri götürmüş oluyor. 60 yaşındayım, benim de kahvehane alışkanlığım var ama ev işini kadın yapar. Böyle giderse, kocaları hepsini boşayacak, en başta ben! Rumuz; Hayalet kadınlar



Sosyalleşiyorlar şekerim

S.U. CEVAP: Hem bunca yıl sonra kadın mı boşanırmış? Bırakın yılların yorgunluğunu bu şekilde çıkarsınlar.

N'apalım orta yaş ev hanımlarımızın sosyalleşmesi de bu şekil oluyor. Ayrıca toplumda giderek yitirdiğimiz 'komşuluk' ilişkimizi ayakta tutuyorlar fena mı?

Size gelince, belli ki emeklisiniz. Kahve kaçmıyor, böyle günlerde yemekleri pekala siz yapabilirsiniz. Kızlara da selam söyleyin. Bir gün beni de çağırsınlar.